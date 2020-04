Registrazione chiamate su Google Telefono: avviato il roll-out in India

Ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che Google Telefono, ovvero il dialer telefonico predefinito dei dispositivi equipaggiati con la versione originale di Android, consentirà la registrazione delle chiamate (sia quelle in entrate che quelle in uscita) senza dover scaricare applicazioni terze, com’era successo fino a questo momento. Sapevamo già sarebbe accaduto, ma non ancora quando: la notizia è arrivata direttamente dall’India, dove i proprietari di alcuni Nokia 7.2, Nokia 8.1 e Nokia 7 Plus con Android One hanno ricevuto la tanto attesa funzione, che si attiva attraverso un tasto dedicato nella prima schermata di Google Telefono non appena si avvia una telefonata.

Peraltro, Big G ha anche pubblicato una pagina apposita nel supporto ufficiale, spiegando come esattamente funzionerà la caratteristica software della registrazione delle chiamate, e specificando che l’opzione arriverà a bordo dei dispositivi equipaggiati con Android 9 e versioni successive, e che verrà resa disponibile per gli smartphone in specifici Paesi o Regioni, senza scendere più nei dettagli

In ogni caso, la registrazione potrà essere avviata solo quando il destinatario accetterà la chiamata, e questo nella tutela della privacy di tutti i partecipanti alla conversazione (una voce precedentemente registrata avviserà il destinatario di essere in procinto di tenere una telefonata che verrà registrata, così da poter decidere se proseguire o se interrompere anzitempo la conversazione). La pagina dedicata è stata poi rimossa, anche se il roll-out nel territorio indiano dell’opzione è stato ormai avviato (siamo, quindi, abbastanza sicuri che la funzione presto o tardi arriverà su Google Telefono). Per scoprire se l’opzione arriverà o meno in Italia non dovremo fare altro che aspettare, certi che non passerà troppo tempo prima di ricevere notizie in merito. Quanti di voi, se confermata per il mercato tricolore, pensano di utilizzare in futuro questa funzione?