Maratona House Of Cards su Sky Atlantic, dal 25 aprile tre giorni insieme agli Underwood

Per la campagna social #iorestoacasa, arriva la maratona House of Cards su Sky Atlantic, canale 111 di Sky, visibile a tutti i clienti che abbiano il servizio HD attivo nel proprio abbonamento. Il canale, per tutto aprile, mette a disposizione in meglio della programmazione delle serie tv Sky.

Da True Detective a Watchmen, passando per la trilogia 1992-1993-1994, per Succession, per Warrior, per Catch-22 e per tanti altri titoli, fino ad arrivare a House of Cards, disponibile da oggi 25 aprile fino al 27. Tre giorni imperdibili in compagnia dei machiavellici Frank e Claire Underwood, che seguiremo mentre tenteranno la loro scalata al potere a Washington.

Andiamo nel dettaglio a scoprire la programmazione di House of Cards su Sky Atlantic Maratone. Si parte il 25 aprile, oggi giorno della Festa della Liberazione, con la prima stagione di House of Cards a partire dalle 11:00. Spietati e astuti, i coniugi Underwood sono disposti a tutto pur di ottenere quello che vogliono. House of Cards mostra il lato oscuro della politica americana, facendo luce sulla malvagità e i segreti più nascosti di Washington D.C. Grande prova di Kevin Spacey e Robin Wright nei panni di Frank e sua moglie Claire.

Dalle 23:00 è la volta della seconda stagione di House of Cards, in cui vedremo la coppia di protagonisti ancora più spietati che mai. Dietro il sipario, che nasconde potere, sesso, bramosia, cupidigia e corruzione, gli Underwood devono superare ostacoli passati e presenti per non perdere tutto. Tra nuove alleanze e vecchie amicizie sull’orlo del tradimento, Frank e Claire sono inarrestabili.

Il 26 aprile, la maratona continua con la terza stagione di House of Cards a partire dalle 11:00. Frank, diventato Presidente degli Stati Uniti, lotta per proteggere la sua eredità politica mentre Claire non si accontenta di fare solo la First Lady. Il loro problema più grande diventa quello di doversi scontrare l’uno con l’altra. Alle 23:00, la maratona del giorno termina con la quarta stagione di House of Cards, in cui gli Underwood, da sempre un duo formidabile, diventano invece avversari più agguerriti; queste lotte interne mettono a repentaglio il loro matrimonio.

God bless… Frank Underwood

Dalle 11.00 tutte le stagioni di House Of Cards sono su Sky Atlantic Maratone.

Il 27 aprile, la maratona con la serie tv si conclude. Dalle ore 11:10, Sky Atlantic manderà in onda la quinta stagione in cui la Casa Bianca si trova nel bel mezzo dell’elezione presidenziale. Le tensioni aumentano mentre Frank e Claire continuano a perseguire le loro carriere politiche e a ridefinire i loro rapporti. House of Cards su Sky Atlantic calerà il sipario dalle 23:35, quando il canale 111 manderà in onda la sesta e ultima stagione. Il Presidente Frak Underwood aveva dovuto dimettersi e passare la palla alla sua Vice, sua moglie Claire. Invece, un colpo di scena rimette tutto in gioco.

La sesta è anche la prima stagione senza Kevin Spacey. L’attore è stato travolto dagli scandali di molestie sessuali nell’ottobre 2017, costringendo la produzione della serie (e anche Netflix, dove viene pubblicata a livello internazionale) a licenziarlo in tronco. Lo staff ha riscritto la stagione – che era già in fase di sviluppo – adattandola alla sua uscita di scena.