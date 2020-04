Lontano da Te prende il posto di Come un Delfino su Canale5: Megan Montaner a caccia di un amore magico? Anticipazioni 25 aprile

Dimenticate piscine e malavita, da oggi su Canale5 toccherà all’amore romantico e magico di Lontano da Te prendere il posto lasciato vacante da Come un Delfino. Il finale della fiction con Raoul Bova è andato in onda proprio sabato scorso e da oggi sarà Megan Montaner il nuovo volto del sabato pomeriggio e dovrà districarsi tra Beatiful e Il Segreto, in onda anche oggi.

Al suo fianco di schiera Massimo, Alessandro Tiberi, un imprenditore alla guida dell’azienda di famiglia ormai in banca rotta e con un rapporto, che si trascina da tempo senza prospettive di cambiamento e di novità, con Francesca (Valeria Bilello). Inutile dire che sarà proprio lui l’amore magico e romantico che darà il via alla serie proprio sin dal primo episodio in onda su Canale5 oggi, alle 14.05 circa, con il titolo di “Lontano da te” la cui trama recita: “Una ballerina sivigliana, Candela (Megan Montaner) ed un imprenditore romano, Massimo (Alessandro Tiberi), si scontrano casualmente nell’aeroporto di Praga e da allora i destini rimangono indissolubilmente segnati: come per incanto le visioni di entrambi si materializzano nella vita dell’altro, complicandone le relazioni sentimentali“.

La serie diretta dal regista e sceneggiatore Ivan Silvestrini porterà sullo schermo le romantiche città di Siviglia, Praga e Roma a cui toccherà fare da sfondo a questo rapporto in cui i due personaggi si attrarranno anche quando non saranno fisicamente vicini, una sorta di incantesimo che li coinvolge in una travolgente, complicata e passionale storia d’amore.

In cast e personaggi di Lontano da te, oltre ai due protagonisti principali, troveremo anche Rosario Pardo (madre, moderna e stravagante proprio di Candela), Carlos Librado (Chino, compagno della ballerina) e Roberto Campillo (nei panni di Pepe, il figlio di nove anni di Candela e Chino). A loro si uniranno anche Pamela Villoresi, Pepon Nieto, Valentina Izumi e Celia De Molina.

Lontano da Te è andata in onda nel giugno del 2019 nel prime time di Canale5 ma gli ascolti non sono stati come tutti si aspettavano, forse proprio per questo non ci sono state notizie confortanti nemmeno riguardo ad un’eventuale seconda stagione. Siamo sicuri che in replica, al pomeriggio, tra le soap, potrà avere qualche soddisfazione in più almeno adesso che la gente dovrà stare chiusa in casa, da sabato prossimo vedremo.