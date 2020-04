L’insolito ingaggio di Fiorello per Jovanotti a Sanremo 2021: “Vieni o ti buco le gomme”

L’ingaggio di Fiorello per Jovanotti a Sanremo 2021 è in perfetto stile Rosario. Lo showman, che ha contribuito al boom di ascolti dell’ultima kermesse, ha rinnovato l’invito a partecipare alla prossima edizione della manifestazione.

Tuttavia, Jovanotti si è già detto perplesso in merito allo svolgimento di Sanremo 2021, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria. Le parole di Lorenzo Cherubini espresse nella conferenza stampa di presentazione di Non Voglio Cambiare Pianeta, in onda su RaiPlay.

I dubbi di Lorenzo Jovanotti sul Festival di Sanremo 2021

“Ragazzi, siamo ad aprile, non sappiamo neanche se ci sarà Sanremo nel 2021. Con Ama e Fiore siamo amici: quel gruppo cresciuto attorno a Claudio Cecchetto è fatto da brave persone, che non mi hanno mai deluso e spero di non avere io deluso loro. Non avevo mai detto che avrei partecipato nel 2020, ho solo fatto una battuta ad agosto. Non avevo un progetto artistico da portare, ed ero in viaggio… Per l’anno prossimo, davvero, non sappiamo nulla”.

Fiorello sembra non voler sentire ragioni e approfitta del successo del programma di Jovanotti per rilanciare la proposta. A essere messa in pericolo è la bicicletta di Lorenzo Cherubini, che potrebbe diventare un facile bersaglio per la scherzosa vendetta di Rosario Fiorello.

“Prossimo anno lo faremo in due! Da Roma nord a Roma sud!

Complimenti a Jovanotti per questa meravigliosa avventura che ieri sera grazie a Rai Play abbiamo vissuto insieme!! E se quest’anno non farai Sanremo, alla prossima qualcuno ti bucherà le gomme della tua superbici (firmato gli Amarello)”.

La possibilità di una conduzione a tre era stata anticipata da Amadeus, che sogna un Festival di Sanremo con Fiorello e con Jovanotti. La presenza di Jovanotti avrebbe dovuto arricchire anche l’edizione 2020 della kermesse, per poi saltare all’ultimo momento per sopraggiunti impegni dell’artista di Oh, Vita!.

L’Amadeus Bis sembra ormai una certezza, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. Si è anche parlato della possibilità di uno slittamento rispetto alla programmazione abituale, se non dovessero esserci le condizioni per organizzare in sicurezza la manifestazione.