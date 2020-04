Imbattibile Unieuro sul prezzo Samsung Galaxy S20 Plus e iPhone XR il 25 aprile

Il 25 aprile è una giornata ricca di sconti sullo store online di Unieuro. La cosa importante è soprattutto questa: la consegna a domicilio è gratuita per gli ordini superiori ai 49 euro. Non dovrete muovervi da casa per fare i vostri acquisti, non correndo alcun rischio e vedendovi comunque arrivare il prodotto che desiderate, che sia uno smartphone, un indossabile, una TV o un monopattino elettrico (fermo restando che per questi mezzi ecosostenibili il governo potrebbe fornire degli incentivi per la Fase 2 dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, come anticipato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli).

Non volendoci perdere in ulteriori chiacchiere, vi diciamo subito quello che vi andava di leggere fin dall’inizio: il sito di Unieuro propone il Samsung Galaxy S20 Plus, l’ultimo top di gamma del colosso di Seul, al prezzo di 879 euro (modello 4G nelle opzioni di colore blu, grigia e nera). Il risparmio è di 150 euro sul prezzo di listino di 1029 euro, potendo peraltro godere della spedizione gratuita, come già sopra vi suggerivamo. Potete pagare il Samsung Galaxy S20 Plus online, oppure con ritiro nel magazzino del negozio (naturalmente la prima opzione resta la più consigliata). Siamo in presenza dell’offerta del giorno, quindi non possiamo dirvi se troverete domani, o comunque nei prossimi giorni, il Samsung Galaxy S20 Plus allo stesso prezzo di 879 euro (se non volete rischiare di perdere l’offerta approfittatene subito).

Per gli appassionati di casa Apple, Unieuro propone anche l’amatissimo iPhone XR da 128GB, vostro a 689 euro (nelle colorazioni corallo e blu). Il discorso che facciamo per il melafonino è lo stesso che abbiamo già affrontato per il top di gamma del produttore asiatico: la consegna a domicilio è gratuita, con possibilità di pagare il dispositivo online o di impostare il ritiro presso il magazzino del negozio. Fateci sapere cosa deciderete di fare.