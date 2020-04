FIFA Ultimate Team a tutto TOTSSF, anche giocatori gratis da EA: i requisiti

I TOTSSF di FIFA Ultimate Team, i Team of the Season So Far, sono finalmente realtà. Il countdown partito la settimana scorsa ha visto infatti segnare lo zero proprio nella prima serata di ieri. Puntuale come un orologio svizzero, a partire dalle 19.00, le prime selezioni di carte sono state rese disponibili all’interno dei pacchetti.

Protagonisti di questa prima tornata sono stati rispettivamente i Most Consistent votati dalla community, e i migliori di Championship, League One e League Two. Una doppia squadra che, come da previsioni, ha scatenato gli spacchettamenti della community.

Ma non di soli atleti provenienti dai pack dello store vive l’ecosistema di FIFA Ultimate Team. Electronic Arts, da un po’ di tempo a questa parte, si diverte a sfidare l’utenza a ottenere carte gratis. Per farlo, però, bisogna portare a termine sfide a tempo limitato con parametri molto precisi. E in occasione dell’arrivo dei TOTSSF ce ne sono ben due tra gli obbiettivi del gioco.

Thuram e Toney TOTSSF, i regali di EA in FIFA Ultimate Team

Due TOTSSF, due diversi regali presenti in FIFA Ultimate Team. Una scelta precisa, quella del team di sviluppo, che vuole premiare la costanza della propria fanbase. E sono due carte senza dubbio molto golose quelle inserite all’interno degli obbiettivi, che richiederanno comunque una gran dose di dedizione.

Thuram TOTSSF

La prima delle due, approdata in concomitanza con i TOTSSF, è quella di Thuram, figlio d’arte e attaccante francese del Borussia M’Gladbach. Diamo un’occhiata a quali sono i parametri da soddisfare per ottenere l’ambito bomber.

Macchina da Gol

Segna 2 gol in 2 diverse partite Rivals, utilizzando giocatori con parametro FIS minimo 85.

Premio garantito: 300 PE + 1 Pacchetto due giocatori (non scambiabili)

Cross Creativo

Completa 1 assist con cross in 2 diverse partite Rivals adoperando giocatori della Bundesliga.

Premio garantito: 300 PE + 1 Pacchetto oro (non scambiabili)

Finalizzatore Infallibile

Usa tiro di precisione per segnare in 5 diverse partite Rivals adoperando attaccanti della Bundesliga.

Premio garantito: 300 PE + 1 Giocatorizi zinco piccolo (non scambiabile)

Thuram Formidabile

Segna e crea assist in 6 diverse vittorie Rivals adoperando giocatori francesi.

Premio garantito: 300 PE + 1 Pacchetto giocatori zinco (non scambiabile)

Quattro obbiettivi che non richiederanno particolari abilità, ma solo il giusto grado di pazienza e programmazione. Allestendo la giusta formazione sarà infatti possibile portare tutto a compimento semplicemente con sei partite. Controllate quindi nel club (o eventualmente attingete dal mercato) per provare a mettere insieme una rosa che rispetti tutti i diversi parametri.

Toney TOTSSF

Chi fosse alla ricerca di un attaccante dalla buona quantità di valori fisici, potenza in fase di conclusione e velocità, per di più di nazionalità inglese, con Toney è accontentato. FIFA Ultimate Team propone infatti lui come secondo obbiettivo legato ai TOTSSF di questa settimana. E le sfide da completare per ottenerlo non sono neanche proibitive.

Eccellenza EFL

Segna in 4 partite Squad Battles differenti a liv. Campione o superiore (o anche in Rivals) con almeno 1 giocatore proveniente da ogni campionato EFL tra i titolari, rispettivamente Championship, League One e League Two.

Premio garantito: 300 PE + 1 Pacchetto due giocatori (non scambiabili)

Fornisci assist e segna

Segna e crea assist in 3 match Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore (o anche in Rivals) usando giocatori EFL della League One.

Premio garantito: 300 PE + 1 Pacchetto oro (non scambiabili)

Passala a Toney

Offri 2 assist su passaggio filtrante in 3 partite Squad Battles differenti a livello Campione o superiore (o anche in Rivals) usando giocatori inglesi.

Premio garantito: 300 PE + 1 Giocatori zinco piccolo (non scambiabile)

Precisione Posh

Usa tiro di precisione per segnare in 5 vittorie Squad Battles differenti a livello Campione o superiore (o anche in Rivals) usando giocatori con parametro VEL minimo 85.

Premio garantito: 300 PE + 1 Pacchetto giocatori zinco (non scambiabile)

Anche in questo caso non si è di fronte a una montagna insormontabile. Allestendo la giusta formazione, basteranno infatti sole cinque partite per avere Toney TOTSSF nel proprio club.

Bisognerà però essere rapidi nel portare a compimento tutte le sfide richieste. I due contenuti saranno disponibili per la conquista in FIFA Ultimate Team esclusivamente fino allo scoccare delle 19.00 di venerdì 1 maggio. Non ve li lascerete sfuggire, vero?