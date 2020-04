Cambio IBAN per domanda bonus 600 euro INPS attivo dal 25 aprile

Il cambio IBAN per la domanda bonus 600 euro è finalmente disponibile per una buona fetta di richiedenti dell’indennizzo previsto dal Cura Italia. Come già raccontato sulle pagine di OM, in molti si trovavano purtroppo con la propria domanda in attesa di esito anche per problemi con il personale codice del conto bancario. Da oggi 25 aprile, invece, la procedura di modifica è possibile, come confermato dalla stessa INPS in un tweet fresco di giornata.

Il cambio INPS per domanda bonus 600 euro all’INPs sirende necessario per due categorie di utenti: coloro che di fatto hanno sbagliato a digitare la lunga stringa relativa al proprio conto in banca e chi pure ha fornito gli estremi di un conto non intestato a se stesso ma semmai ad un genitore, marito o moglie. In effetti, proprio per essere accreditato, il bonus deve necessariamente essere caricato su un conto a nome della persona che ne fa richiesta.

Come procedere dunque al cambio IBAN per domanda bonus 600 euro? L’INPS ha messo in campo una procedura abbastanza snella è semplice. Nella stessa schermata in cui tutti visualizzano già l’esito della propria domanda (purtroppo per tanti ancora “in attesa”) ecco che è presente ora anche il collegamento “IBAN Attuale”. associato a quest’ultimo ci sarà l’opzione “Modifica”. Di seguito dunque si potrà procedere proprio all’inserimento del codice abbinato al proprio conto corretto, senza più ulteriori errori.

Al cambio IBAN per la domanda bonus 600 euro fatta all’INPS di certo seguirà ancora una nuova fase di attesa dell’esito e dunque l’accredito non sarà immediato ma potrebbe prendere ancora del tempo. Di certo l’ente previdenziale dovrà provvedere a nuovi controlli prima di far partire l’erogazione dell’indennizzo e poi procederà l’operazione. Ci sono concrete speranze tuttavia per la disponibilità della somma entro la fine del mese di aprile, al massimo nei primi giorni di maggio per coloro che hanno apportato ora le modifiche necessarie alla propria richiesta.

Hanno appena aggiornato la procedura con la funzione di modifica. Riacceda e verifichi #InpsInAscolto — INPS (@INPS_it) April 25, 2020