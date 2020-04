Ancora videogiochi gratis per la quarantena: i migliori da scaricare su PS4, Xbox One e PC il 25 aprile

Con la quarantena da COVID-19 ancora nel vivo, diversi videogiochi gratis sono apparsi sui principali store digitali presenti sul mercato. Già da metà marzo, i grandi attori dell’universo videoludico hanno infatti deciso di regalare molte delle loro più interessanti produzioni in pixel e poligoni su PC, console e dispositivi mobile – senza dimenticare i servizi in streaming come Google Stadia -, così da rendere la permanenza in casa decisamente più piacevole, con veterani e curiosi che possono dedicarsi a diverse avventure virtuali al sicuro, limitando il pericolo di contagio dovuto alla pandemia da Coronavirus. Un’iniziativa che, assieme ai tanti tornei ed eventi realizzati ad hoc per essere fruiti esclusivamente online, appare decisamente lodevole. E che prosegue ancora oggi, arricchita da altri titoli distribuiti su un po’ tutte le piattaforme, per altro di generi e registri diversi per accontentare un po’ tutti i gusti e i “palati”.

E se è vero che in passato ho già raccolto per voi i migliori videogiochi gratis da mettere in download sui vostri device preferiti, anche oggi, 25 aprile 2020, vado a segnalarvi quali sono i titoli che in regalo che non dovreste lasciavi scappare. In particolare, nel corso del weekend potrete arricchire la vostra collezione geek su PC, PlayStation 4 e Xbox One a costo zero, concedendovi qualche ora di “libertà” in universi in cui la fantasia non conosce confini – celebre è il recente caso di Animal Crossing New Horizons su Switch.

Videogiochi gratis su PC, PS4 e Xbox One: quali scaricare nel fine settimana

Ad aprire le danze di questa colorata disamina poligonale è Sparta la Battaglia delle Termopoli per personal computer, che il publisher FX Interactive ha deciso di regalare fino alle 23:59 di sabato 25 aprile. Si tratta di un videogioco strategico piuttosto datato, e che di conseguenza potrete far girare anche su PC dalla potenza modesta e con qualche anno sul groppone, potendo contare su requisiti minimi alla portata di tutti – sistema operativo Windows XP SP3 o Vista SP1, Windows 7/8, CPU Pentium 4 da 2.4 GHZ, 2 GB di RAM, scheda video con almeno 128 MB di memoria e 7.4 GB di spazio libero su disco. Per procedere con il download non dovete fare altro che fiondarvi a questo indirizzo. Altro gioco che non dovreste lasciarvi scappare e che è capace di mettere sul piatto ore e ore di divertimento è The Elder Scrolls Online: l’MMORPG di Bethesda ambientato nell’universo della celebre saga ruolistica è protagonista di una prova gratuita attiva fino al prossimo 27 aprile. Per riscattare un abbonamento a ESO Plus su PC, PS4 e Xbox One e richiedere la prova gratuita di una settimana, basta eseguire l’accesso a The Elder Scrolls Online con il proprio account e selezionare “Free Trial!” nella scheda del Crown Store dedicata a ESO Plus.

Tra i videogiochi gratis in tempi di quarantena è impossibile non segnalare pure Pac-Man Championship Edition 2, che può essere riscattato senza costi su PlayStation Store, Xbox Store e Steam: una volta scaricato, resterà nella vostra libreria per sempre! Passiamo poi a For The King per PC, gratuito su Epic Games Store fino al 30 aprile, e all’iniziativa di Activision, che permette a tutti i gamer della Battaglia Reale di Call of Duty Warzone di approfittare di un weekend gratuito per il multiplayer del titolo principale, ovvero Call of Duty Modern Warfare. Free trial – solo su PC e Xbox One – anche per lo strategico XCOM 2, che potrete provare sui vostri schermi fino al 29 aprile. Lo stesso vale per The Division 2 di casa Ubisoft, che offre un corposo assaggio dell’esperienza di gioco a costo zero su PS4, Xbox One e PC – potete salire fino al livello 8 e giocare per una durata massima di otto ore, e mantenere i vostri progressi nel caso decidiate di acquistare la versione completa.

A chiudere, gli abbonati Xbox LIVE Gold possono giocare gratis a tre diversi giochi per tutti il fine settimana, vale a dire Bleeding Edge, Madden NFL 20 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, mentre gli utenti Steam hanno a disposizione un trittico composto da PolyBall, Red Gate e Drop.