Valutazione consona per l’usato Huawei P20 Lite oggi 24 aprile

Il recente arrivo sul mercato ha dato vita a considerazioni molto interessanti per quanto riguarda anche il mondo dell’usato per uno dei suoi predecessori, vale a dire il cosiddetto Huawei P20 Lite. Il motivo? Arrivati a questo punto, uno smartphone ancora oggi popolare, valido sul fronte hardware per chi non ha particolari esigenze, ha ancora mercato. Al contempo, parte dei possessori di questo dispositivo lanciato sul mercato nel 2018 potrebbero essere giunti alla conclusione di dover passare a prodotti più recenti.

Una corretta valutazione dell’usato per Huawei P20 Lite

Ecco dunque che oggi 24 aprile torna attuale il confronto sulla valutazione dell’usato per Huawei P20 Lite. Da un lato coloro che vendono e che, al contempo, intendo ricavare la cifra più elevata possibile prima di passare ad un nuovo modello. Dall’altro, abbiamo gli utenti che cercano occasioni, pagando poco uno smartphone che consente senza alcun problema di svolgere le normali attività richieste ad un device. Rispetto a quanto vi ho riportato ad ottobre 2019, per forza di cose il discorso è un tantino cambiato.

In quel frangente vi ho detto che la valutazione massima poteva arrivare fino a 200 euro per Huawei P20, o addirittura salire un po’ viste alcune quotazioni. In generale, acquistarlo a 150 euro poteva essere un buon affare, ma ad aprile 2020 credo che venendo incontro a domanda e offerta si possa scendere tranquillamente attorno ai 120-130 euro. A patto ovviamente che lo smartphone sia stato tenuto in buone condizioni in questi anni.

Insomma, quelle appena fornite sono sempre considerazioni di massima che dovranno adattarsi alle singole situazioni, ma per quanto datato il modello in questione rappresenta ancora una buona soluzione per il pubblico italiano. Non a caso, a breve per i possessori di un Huawei P20 Lite dovrebbe essere disponibile l’aggiornamento con EMUI 9.1.