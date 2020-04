Un Nuovo Giorno Andrea Bocelli Live su Rai1 il 28 aprile tra Colosseo, Arena di Verona e Teatro di Lajatico

Rai1 propone una intera serata dedicata ad Andrea Bocelli e alla sua musica, in programma per martedì 28 aprile.

Per sostenere il pubblico da casa in piena emergenza sanitaria da Coronavirus, la programmazione Rai dà spazio alla musica con un paio di appuntamenti a settimana dedicati ad artisti e a spettacoli dal vivo, registrati negli anni passati.

Se domani, sabato 25 aprile, il primo canale Rai dà spazio a Massimo Ranieri e ad una serata di best of del suo show televisivo, martedì 28 aprile la musica continua con un racconto incentrato su Andrea Bocelli e sui concerti che ha tenuto in location particolarmente eleganti e degne di nota.

Tra tutti i suoi concerti, la Rai ne ha selezionati alcuni da trasmettere nei rispettivi momenti fondamentali in una serata unica che consentirà all’Italia intera di riascoltare il repertorio di Andrea Bocelli attraverso concerti unici al Colosseo di Roma, all’Arena di Verona e al Teatro del Silenzio di Lajatico per Un Nuovo Giorno Andrea Bocelli Live.

Cosa vedremo su Rai1 per Un Nuovo Giorno Andrea Bocelli Live

Un Nuovo Giorno Andrea Bocelli Live è uno spettacolo che racconta in un’unica serata alcuni concerti speciali tenuti dal tenore italiano negli scorsi anni.

Un itinerario musicale, un viaggio tra grandi capolavori della lirica, tradizione melodica italiana e canzone contemporanea in tre location mozzafiato: il Colosseo di Roma, l’Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico. Tre luoghi in cui Andrea Bocelli si è esibito in concerto in passato. Tutti i concerti si sono tenuti ovviamente prima dell’emergenza sanitaria.

Con lui sul palco molti ospiti d’eccezione, italiani e internazionali, al fianco di Bocelli per una serata tra duetti e incontri emozionanti.

L’appuntamento con Un Nuovo Giorno Andrea Bocelli Live è su Rai1 martedì 28 aprile alle ore 21.25. Lo show durerà 155 minuti e sarà disponibile anche in streaming, in contemporanea, sul sito di RaiPlay.