Tre canzoni di Alessandra Amoroso in 8D: un abbraccio virtuale dalla musica in cuffia

Sono tre le canzoni di Alessandra Amoroso in 8D che il pubblico potrà ascoltare dal 23 aprile, rigorosamente con la cuffia. Questo è l’abbraccio virtuale dell’artista di Galatina per i suoi fan e per tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla nuova tecnologia che consente di ascoltare un brano a 360°.

L’annuncio del nuovo rilascio è arrivato direttamente dalla pagina ufficiale di Alessandra Amoroso, nel quale ha anche spiegato i motivi che l’hanno spinta a scegliere Comunque Andare, Dalla Tua Parte e Forza E Coraggio. Il significato di questi brani è, infatti, particolarmente in linea con il momento che stiamo vivendo ormai da molte settimane.

“Da oggi “Comunque Andare”, “Dalla Tua Parte” e “Forza E Coraggio” saranno disponibili su YouTube per l’ascolto in 8D. Ho scelto proprio questi brani per il loro significato: spero che in questo momento possiate trovare ascoltandoli il conforto di un abbraccio amico e la forza di un incoraggiamento”.

Comunque Andare con la firma di Elisa

Comunque Andare è uno dei brani di maggior successo dell’artista salentina e il primo con il quale ha iniziato a sperimentare le sue doti di cantautrice. Il singolo, pubblicato a febbraio del 2016, porta la firma di Elisa che ha composto anche la musica, ma anche quella di Alessandra Amoroso. Il videoclip ufficiale di Comunque Andare ha già sfondato il muro delle 100 milioni di visualizzazioni.

Dalla Tua Parte è uno dei singoli di 10

Nei tre singoli scelti da Alessandra Amoroso per il rilascio in 8D c’è anche Dalla Tua Parte, brano che ha inserito nel suo ultimo album di inediti che ha dedicato ai suoi primi 10 anni di carriera. Dalla Tua Parte porta la firma di Federica Abbate, Cheope e Dario Faini. Il singolo da 10 è arrivato anche sul palco del Festival di Sanremo 2019, per il debutto di Alessandra Amoroso come super ospite della kermesse.

Forza E Coraggio è invece il terzo brano scelto per la tecnologia 8D ma è anche il quarto estratto dell’ultimo album di inediti che ha voluto incidere per i suoi primi 10 anni di carriera. Il singolo è arrivato in radio alla fine di marzo 2019, nel pieno del tour che ha condotto in tutta Italia – Isole e Valle D’Aosta comprese – per la promozione del suo ultimo lavoro.