Torna Los Hombres de Paco, il primo successo del creatore de La Casa di Carta pronto al revival

È osannato in quanto mente creativa de La Casa di Carta, ha concepito El Embarcadero e White Lines e collaborato alla scrittura di Vis a Vis. È, in due parole, Álex Pina. Ma ben prima di finire nella lista dei più importanti showrunner internazionali del 2019, ed esattamente nel 2005, ha creato e portato al successo – insieme al collega Daniel Écija – Los Hombres de Paco, una dramedy poliziesca da nove stagioni e 117 episodi di straordinario successo in Spagna.

Nata come parodia della vita e del lavoro di un gruppo di poliziotti in un commissariato di polizia, Los Hombres de Paco si è evoluta col passare del tempo in un thriller carico di azione eppure in grado di mantenere il proprio sguardo ironico alla vita dei personaggi osservati.

Il protagonista della storia è Paco Miranda (Paco Tous), ispettore di polizia trasferito al commissariato di San Antonio – un quartiere fittizio di Madrid – insieme agli amici e colleghi Lucas (Hugo Silva) e Mariano (Pepón Nieto). Pur non brillando per le proprie doti, insieme ai loro uomini i tre riescono a risolvere i casi più disparati affidandosi a intuizioni e surreali congiunzioni astrali.

A dare un respiro umoristico e sentimentale alla storia contribuiscono Lola (Adriana Ozores), moglie di Paco, e la figlia Sara (Michelle Jenner). Quest’ultima è da sempre innamorata di Lucas, divorziato da Silvia (Marian Aguilera), ora loro collega insieme al padre, don Lorenzo (Juan Diego), a sua volta suocero di Paco.

In questo caotico intrecciarsi di vite personali e professionali si inseriscono poi gli uomini della squadra di Paco, fra i quali Curtis (Fede Celada), Rita (Neus Sanz), Kike (Enrique Martínez) e Povedilla (Carlos Santos), ciascuno protagonista delle proprie stramberie eppure membro di quella che, nel momento del bisogno, si rivela sempre una vera famiglia.

Questo nucleo di personaggi si arricchisce nel corso delle nove stagioni de Los Hombres de Paco, accogliendo volti nuovi e aprendosi a uno sviluppo che smorza in parte la propria forza umoristica per acquistare un maggior peso sentimentale e puntare su note più cupe. Il commissariato di San Antonio resta la seconda casa del gruppo, ma a esso si affiancano la casa di Paco, il bar Los Cachis, i numerosi luoghi delle indagini.

E in questi stessi luoghi si snodano le numerose e complesse vicende umane che negli anni hanno catturato l’interesse del pubblico, facendo de Los Hombres de Paco un grande successo non soltanto fra i polizieschi, ma nella serialità spagnola in genere. Dopo una partenza lenta, infatti, la serie si fa spazio nel cuore degli spettatori con il proprio cuore, le storie d’amore di cui i personaggi sono protagonisti, le passioni che li uniscono e i dissidi che ne allontanano le traiettorie.

Andata in onda tra il 2005 e il 2010 ma sopravvissuta alla sua stessa conclusione, Los Hombres de Paco ha segnato l’avvio di un’epoca di grande popolarità per le serie tv spagnole. Riflettendo un’apertura tipica della società iberica, questa produzione ha saputo colpire nel segno con la propria rappresentazione progressista della famiglia, aperta a modelli anche non tradizionali e a narrazioni oneste, talvolta dolorose ma sempre ricche di tatto.

Ha saputo aprirsi a una delle prime, più tenere e significative storyline LGBTQ, ha schiacciato l’occhio ai regionalismi spagnoli per farne oggetto di ironia, ha promosso valori genuini in ambito personale e lavorativo, senza per questo rinunciare all’umana imperfezione dei suoi personaggi. E, in fin dei conti, rimanendo una produzione popolare e capace di mantenere inalterato per nove stagioni l’interesse del pubblico.

In virtù del suo passato Los Hombres de Paco – la serie è ancora disponibile in streaming sul sito di Antena 3 – si prepara a un revival che vedrà il ritorno di Paco Tous nei panni di Paco Miranda. Non si sa ancora su quali elementi narrativi intenda far leva il nuovo appuntamento con la serie, né quali saranno i personaggi di ritorno. Pare però che il nuovo cast possa contare anche su Hugo Silva e Pepón Nieto.

Secondo le indiscrezioni raccolte da vari siti specializzati spagnoli, Globomedia è alla guida della produzione del revival, che sarebbe già in fase avanzata di scrittura e per cui si attende l’inizio delle riprese in estate – emergenza Coronavirus permettendo.

In attesa di ulteriori informazioni su quello che sarebbe un graditissimo ritorno, gli appassionati di serie tv spagnole possono aggiungere un nuovo tassello alla propria cultura in materia recuperando le nove stagioni de Los Hombres de Paco e lasciandosi conquistare dal fascino goffo e irresistibile dei poliziotti di San Antonio.