Stasera Sogna Con Massimo Ranieri su Rai1 il 25 aprile da Sogno E Son Desto

Stasera Sogna Con Massimo Ranieri su Rai 1 sabato 25 aprile, in prima serata. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.25 con i migliori momenti della prima edizione dello show di Massimo Ranieri, Sogno E Son Desto.

Una spettacolo musicale con tanti ospiti per duetti unici insieme al padrone di casa è stato Sogno E Son Desto, lo show trasmesso sulla stessa rete negli scorsi anni.

Adesso Massimo Ranieri torna in TV, protagonista di una prima serata unica per tenerci compagnia nel sabato sera ai tempi del Coronavirus. La programmazione Rai di aprile dà spazio a momenti di svago e, tra fiction e intrattenimento, la TV di Stato sta proponendo anche concerti e show musicali in replica.

Stasera Sogna Con Massimo Ranieri è ciò che è in programma su Rai1 sabato 25 aprile, in prima serata, un best of dalla prima edizione di Sogno E Son Desto, con grandi ospiti sul palco.

Storie, incontri, non solo musicali. Sentimenti e passioni con la musica di Massimo Ranieri, sul palco insieme a molti amici ed ospiti del calibro di Franco Battiato, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Gino Paoli ed Edoardo Bennato.

A Sogno E Son Desto abbiamo potuto assistere anche ad incontri importanti, come quello con Lucia Bosè, in una delle sue ultime apparizioni televisive. Spazio anche a Michelangelo Pistoletto e alla sua arte.

Grande protagonista sullo schermo sarà sabato 25 aprile il repertorio musicale di Massimo Ranieri che, si alternerà tra i suoi successi più celebri e brani della tradizione musicale italiana.

Stasera Sogna Con Massimo Ranieri ripropone alcuni dei migliori momenti di Sogno E Son Desto, il varietà che Massimo Ranieri ha guidato tra il 2014 e il 2016, nato come trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale dell’artista.

Non solo musica: poesia, teatro e ballo hanno trovato spazio su Rai1 insieme a personalità di rilievo e cantautori italiani. Tre in tutto sono state le edizioni di Sogno E Son Desto, trasmesse rispettivamente nel 2014, 2015 e 2016.