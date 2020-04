Scadenza fissata per erogazione bonus 600 euro da INPS su domande accettate

Ci sono diverse scadenze da prendere in esame oggi 24 aprile a proposito del bonus 600 euro da parte di INPS. Nei giorni scorsi, ad esempio, ho portato alla vostra attenzione il termine massimo per il verdetto sulle domande “in attesa di esito”, ma stavolta intendo affrontare una questione più specifica. Mi riferisco all’erogazione effettiva dei pagamenti per tutti coloro che hanno già ricevuto la notifica di accettazione della stessa domanda nel corso del mese corrente.

Scadenze per i pagamenti del bonus 600 euro con domande accettate

Nello specifico, su Twitter è possibile risalire ad un’altra risposta ufficiale da parte dello staff di INPS, che a conti fatti fa chiarezza su un’altra questione molto delicata. Come accennato, ora sappiamo quando avverrà il bonifico per coloro che ad oggi visualizzano l’esito della domanda per il bonus 600 euro come “accettata”. Anche in questo caso, la svolta si avrà entro fine mese, chiudendo in modo definitivo un capitolo aperto anche per i primi fortunati iscritti che hanno ricevuto di recente un feedback positivo dalla piattaforma.

Questione dunque molto delicata, ma che al contempo consentirà di chiudere diversi capitoli già nel corso di aprile. Resta da capire poi quando avverranno i bonifici, a maggio, per chi otterrà l’accettazione della propria domanda entro la fine della prossima settimana in merito al primo bonus 600 euro da INPS. Su questo, con ogni probabilità, avremo maggiori informazioni tra la fine di aprile e l’inizio del nuovo mese.

Ovviamente, nel caso in cui abbiate ricevuto indicazioni differenti, o meglio ancora qualora abbiate vissuto esperienze diverse con INPS in merito all’erogazione del bonus 600 euro, fatecelo sapere con un commento a fine articolo. In questo modo, avremo modo di inquadrare al meglio la vicenda ed ottenere indicazioni extra che potrebbero fare la differenza per tutti.