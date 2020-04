Rita Pavone la nostra Small Wonder internazionale

La solitudine forzata che permette solo voli solitari del mio Barone Rosso ha anche dei vantaggi, come quello di entrare nella casa di Rita Pavone e fare con lei una splendida conversazione dove mostra l’autografo che le fece Elvis Presley o la foto con Chet Atkins, storico chitarrista che la produsse. Rita si è esibita nel recente Festival di Sanremo con “Niente (Resilienza 74)”, brano composto dal figlio Giorgio Merk. Il Festival le aveva consegnato nel 2017 il Leone di Platino alla carriera.

Dopo aver pubblicato “Masters”, l’album che ha sempre sognato di fare, di recente è uscito “RaRità”.

Rita è l’unica cantante italiana, assieme a Domenico Modugno, ad essere stata invitata nel famosissimo Ed Sullivan Show, lo spettacolo musicale più famoso in USA e importante nel mondo.

La sua vita è stata davvero incredibile. Da ragazzina ha condotto Studio Uno, sostituendo Mina quando fu cacciata perché era incinta di un uomo, Corrado Pani, che era sposato.

Con Giamburrasca recitava in un un ruolo maschile, diventando l’idolo di bambini e ragazzini.

Ha interpretato film diretti da Lina Wertmuller.

Ha registrato dischi in varie lingue, diventando famosa in tutto il mondo. Da cantautrice nel 1989 ha composto e cantato “Gemma e le altre”, un concept album dedicato alle donne, dove forse per la prima volta si cantava dell’omosessualità femminile.

Ha da poco anche aperto il suo canale ufficiale su YouTube.

Dopo “Masters” ha fatto alcuni concerti. Io ho avuto la fortuna di riprendere quello al Gran Teatro Geox di Padova e il brano che lei ha scelto di mostrare nella diretta del Barone Rosso Solo Flight, e di conseguenza inserito nel video allegato a questo articolo, è “I want you with me”.

Andrò personalmente a trovare Rita a casa sua e la mia telecamera documenterà quando rovisterò in tutti i suoi cassetti per farmi raccontare i cimeli che testimoniano una carriera unica in Italia. Poi lei verrà nel Vinyl Studio ad ascoltare insieme dischi suoi e dei suoi idoli e al Barone Rosso per esibirsi live. Questi sono i miei sogni che la riguardano.

La mia stima e ammirazione per Rita sono assolute.

