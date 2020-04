Profumo d’oriente con gli sconti PS4 Big in Japan: i migliori giochi giapponesi in offerta fino all’8 maggio

Nuovi sconti PS4 sono appena approdati sui listini del PlayStation Store, negozio digitale di casa Sony. Se solo ieri vi avevo segnalato tante offerte piuttosto golose su diversi modelli della console di ultima generazione della “grande S”, oggi vado infatti a riportarvi un’altra ottima notizia, rivolta a quanti vorrebbero arricchire la propria collezione di titoli da scaricare sui propri hard disk. In particolare, dal 24 aprile al prossimo 8 maggio sarà infatti attiva la promozione Big in Japan, che si concentra su alcune delle produzioni giapponesi in pixel e poligoni più acclamate degli ultimi anni.

La selezione effettuata da Sony include allora centinaia di giochi per PlayStation 4 in sconto che sono stati creati nella Terra del Sol Levante. Si va dall’orrorifico Resident Evil 2 Remake – il seguito, Resident Evil 3, è approdato da pochissimo sugli scaffali – alla saga GDR di Dark Souls, passando pure per alcuni titoli dedicati al franchise di Dragon Ball, senza dimenticare tutta l’azione frenetica di Devil May Cry 5, ultima incarnazione della serie action di Capcom con protagonista il cacciatore di demoni Dante. Ancora, i nuovi sconti PS4 includono diversi capitoli di Yakuza, così come il gioco di ruolo Dragon Quest 11 e il controverso Final Fantasy 15.

Potete consultare la lista completa dei giochi inclusi nella promozione Big in Japan fiondandovi sulla pagina dedicata su PlayStation Store. Più in basso, alcune delle proposte più allettanti in ordine alfabetico:

Black Desert : Ultimate Edition

BlazBlue Chronophantasma Extend

Capcom Beat ‘Em Up Bundle

Castlevania Anniversary Collection

Castlevania Requiem

Contra Anniversary Collection

Dark Souls II Scholar of the First Sin

Dark Souls III Deluxe Edition

Dark Souls III Season Pass

Devil May Cry 4 Special Edition

Devil May Cry 5 Deluxe Edition (with Red Orbs)

Devil May Cry HD Collection

DmC Devil May Cry: Definitive Edition

Dragon Ball Xenoverse

Dragon’s Crown Pro

Odin Sphere Leifthrasir

One Piece Burning Blood

One Piece Pirate Warriors 3

One Piece Pirate Warriors 3 – Gold Edition

One Piece: Unlimited World Red – Deluxe Edition

Onechanbara Z2: Chaos

Onimusha: Warlords

Resident Evil

Resident Evil 0

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Resident Evil 4

Resident Evil 6

Resident Evil Code: Veronica X

Sword Art Online Re: Hollow Fragment

Sword Art Online: Fatal Bullet

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza Kiwami 2

Yakuza Zero

Da notare che su alcuni titoli sono applicati ulteriori sconti PS4, riservati agli abbonati PlayStation Plus. Avete già scelto quale esperienza dal profumo d’oriente regalarvi?