Pericolo fake con MIUI 12 per Xiaomi ed il reclutamento con la beta

MIUI 12 è senza ombra di dubbio uno dei progetti più attesi di questo 2020 per coloro che seguono il mondo Android, con un ovvio e specifico interesse per i possessori di uno smartphone Xiaomi coinvolto nel progetto. Come si può facilmente immaginare, l’hype per la nuova versione si intensifica con il trascorrere dei giorni e, sfruttando questa opportunità, diversi “soggetti terzi” hanno ora condiviso false selezioni per la closed beta su Internet a proposito del pacchetto software. Per fortuna, Xiaomi ha risposto chiedendo agli utenti di stare lontano da tali messaggi.

Precisazioni sul reclutamento per la beta di MIUI 12 su Xiaomi

Ricordando a tutti di seguire solo canali ufficiali, bisogna tener presente che sul web in questi giorni sono già state acquisite numerose adesioni a programmi di false di “closed beta“. Il punto è che Xiaomi, e più in particolare MIUI, hanno una base di fan più grande di quanto si possa mai immaginare. Un problema reale quello del reclutamento tramite programmi fake, al punto che di recente è intervenuto sulla questione Sangat Desai aka R0user, capo Mi Community India

Sostanzialmente, Xiaomi fa sapere che recentemente sono stati individuati più programmi di test falsi MIUI 12 su diversi canali. Nell’interesse dei proprio utenti, viene chiarito che i programmi di test MIUI sono lanciati solo attraverso i canali ufficiali Xiaomi che si riferiscono alla MI Community e ai socia. Tutti, dunque, vengono invitati a non inoltrare domanda per nessun programma di test a meno che non venga rilasciato attraverso i canali ufficiali del produttore asiatico.

Ormai è noto che MIUI 12 verrà annunciato lunedì prossimo, ovvero il 27 aprile. Pertanto, vi consiglio di attendere fino all’evento per conoscere tutti i dettagli del caso forniti da Xiaomi a proposito delle assunzioni con il programma beta e quello di lancio del produttore asiatico.