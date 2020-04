Le Regole del Delitto Perfetto 6×13 in onda il 30 aprile, nuove ipotesi sullo scioccante passato di Sam (promo)

Le Regole del Delitto Perfetto 6×13 gioca un brutto scherzo al suo pubblico, o meglio, è l’NFL Draft a farlo. La trasmissione di questo importante evento sportivo legato al football americano è infatti il motivo per cui bisognerà aspettare il 30 aprile per conoscere la risposta all’inquietante domanda posta sul finire del dodicesimo episodio del legal drama.

[Attenzione, spoiler!]

Nel nostro recap di Let’s Hurt Him raccontiamo come sia Gabriel a svelare agli altri studenti l’identità dell’assassino di Asher, mentre Connor e Michaela ammettono dinanzi ad Annalise di essere stati indotti dall’FBI a testimoniare contro di lei, ottenendo così una consistente riduzione della pena in caso di condanna.

L’obiettivo dei federali è sbarazzarsi di Annalise una volta per tutte, e le mani a muovere ogni pedina in quest’assurdo gioco sono quelle di Xavier e Jorge Castillo per conto della governatrice Birkhead.

La vendetta di Nate su Xavier per l’ingiusta, inutile morte del padre priva Frank, Bonnie e Annalise di eventuali informazioni aggiuntive sui motivi alla base delle macchinazioni della governatrice. L’ipotesi è che si tratti di una contromossa puramente politica per la grande vittoria ottenuta da Annalise con la sua class action, ma Le Regole del Delitto Perfetto ha abituato il suo pubblico al sovrapporsi di ppi motivazioni oscure e stratificate.

La conclusione del dodicesimo episodio ha poi spalancato le porte a un nuovo, enorme cliffhanger, che rende ancor più spinosa l’attesa per la messa in onda de Le Regole del Delitto Perfetto 6×13. Vivian Maddox e Annalise, infatti, discutono di Hannah Keating come qualcosa in più di una semplice seccatura risalente all’ormai lontana prima stagione. La madre di Gabriel sembra addirittura suggerire che possa essere proprio la sorella di Sam a volersi sbarazzare di Annalise una volta per tutte.

I primi dettagli emergono dalla sinossi e dal promo de Le Regole del Delitto Perfetto 6×13:

What If Sam Wasn’t the Bad Guy This Whole Time? – Annalise viene a conoscenza di dettagli inattesi e sconvolgenti sul passato di Sam. Intanto Connor e Michaela si sentono sotto pressione quando scoprono che l’FBI è in possesso di nuove prove. Si esplora poi il passato di Frank e Bonnie, e viene rivelato il motivo originario per cui la loro relazione si è incrinata.

Quali sarebbero i dettagli sconvolgenti sul passato di Sam? Fin dalla messa in onda del dodicesimo episodio si è diffusa sui social l’ipotesi per cui Sam e Hannah possano aver avuto una relazione incestuosa. La donna è apparsa sullo schermo per la prima volta nel corso della prima stagione, in cui la si è vista impegnata a fare in modo che Annalise pagasse per la morte del marito.

L’odio nei confronti della cognata è stato evidente fin dall’inizio, ma che nel passato di Hannah possa nascondersi qualcosa di oscuro è parso evidente in più circostanze, e soprattutto per via del commento di Vivian Maddox. Tuttavia al momento è difficile dire se la teoria dell’incesto sia fondata o meno. Nella prima stagione era in realtà ciò di cui Annalise l’aveva accusata, ma visto il cattivo sangue fra le due era lecito aspettarsi che fosse un’accusa come un’altra.

A rendere poco probabile un incesto consensuale è però il titolo dell’episodio, nel quale si allude alla possibilità che in fondo Sam non sia il vero cattivo. In questo caso, e vista la lontananza tra i due negli ultimi anni di vita di Sam, è possibile che l’uomo sia stato invece vittima di un rapporto basato su qualche forma di violenza o abuso da parte della sorella.

Se quest’ultima ipotesi fosse vera, allora Hannah Keating potrebbe assumere il ruolo di antagonista principale della serie, rovesciando qualsiasi previsione e colpendo il pubblico con il più potente colpo di scena della stagione. Come detto, occorrerà aspettare il 30 aprile per saperne di più. Gli episodi doppiati in italiano andranno invece in onda su Fox a partire dal 28 maggio.

Per allietare l’attesa, sugli account social de Le Regole del Delitto Perfetto è stato pubblicato un nuovo sneak peek in cui si vedono Connor e Michaela finire ancora nei guai. Aver ammesso di essere gli informatori dell’FBI impedirà loro di beneficiare dell’accordo già siglato e costringerà le parti a rivederne i termini.