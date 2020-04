In Diavoli il tradimento è dietro l’angolo, Dominic salverà Massimo? Anticipazioni 24 aprile e 1 maggio

L’appuntamento di questa sera è con i due nuovi episodi di Diavoli, la serie Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana che ha piazzato la coppia sul podio di questa stagione televisiva e anche della storia nella lista delle serie Sky, questa sera Diavoli torna con due episodi da non perdere e che apriranno la strada a quelli che, venerdì prossimo, segneranno già il giro di boa con tutto quello che questo si tradurrà in colpi di scena. Ma cosa succederà a Dominic e Massimo e chi mostrerà il suo vero volto nei prossimi episodi in onda l’1 maggio su Sky Atlantic?

Le anticipazioni rivelano che ancora una volta Dominic, usando il suo potere, riuscirà a riportare all’ovile Massimo che potrà contare sul suo aiuto per dimenticare i guai con la giustizia dovuti alla morte del suo rivale, ma a quale costo? Intanto, il suo team continua a sbriciolarsi e i ragazzi non riescono più a fidarsi di Massimo come facevano prima soprattutto quando a rischio ci saranno i loro soldi e il prestigio nella Banca. Riuscirà il personaggio interpretato da Alessandro Borghi a tenere le fila di tutto questo mentre continuerà a fare le sue indagini sulla morte della moglie e quella di Edward Stewart?

Prima di scoprirlo, Diavoli andrà in onda questa sera, su Sky Atlantic, a partire dalle 21.10, con gli episodi 3 e 4 in cui Massimo continua a gestire i suoi mille problemi occupandosi anche di Sofia Flores. Sarà proprio la sua storia a venire a galla nei nuovi episodi e il pubblico avrà modo di scoprire che l’hacker argentina odia la NYL per aver causato il fallimento della banca che portò al suicidio suo fratello.

Intanto la guerra di Libia fa migliaia di vittime e Massimo scopre che quello che sta succedendo potrebbe essere legato al suo mentore mentre i diavoli operano alcuni movimenti anche senza l’autorizzazione del loro leader, questo causerà la rottura del gruppo?

La detective Vicky Bale sospetta che Massimo sia coinvolto nella morte del suo collega e decide di tenerlo d’occhio presentandosi addirittura al funerale della moglie. Proprio nel finale, quando lei lo interroga su un dossier segreto che sembrerebbe incriminarlo, l’intera indagine si arena e poi viene affidata ad altri per volere dei piani alti che, a quanto pare, hanno a che fare proprio con Dominic.