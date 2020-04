Il cast di Amici All Star: da Giordana Angi ad Alberto Urso nessuna sorpresa

Il cast di Amici All Star è in via di conferma. Il settimanale Chi, in edicola in questi giorni, lo svela. Sarà davvero questo il cast di cantanti e ballerini che rivedremo a maggio su Canale 5?

I programmi di Maria De Filippi hanno dovuto subire più di un cambiamento dopo la pandemia da Coronavirus. La prima edizione di Amici All Star era stata annunciata per iniziare subito dopo il serale di Amici di Maria De Filippi ma il virus ha sconvolto i piani di Mediaset, costringendo ad un posticipo.

Nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie atte ad evitare contagi, Amici All Star sembra proprio destinato a partire a metà maggio e il settimanale Chi in edicola in questi giorni anticipa il cast.

Due i nomi giù ufficiali, confermati da Maria De Filippi nelle scorse settimane. Sono quelli di Enrico Nigiotti e di Michele Bravi, unico concorrenti di Amici All Star a non aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi bensì a X Factor.

Per il canto spuntano i nomi di Albero Urso e di Giordana Angi e della vincitrice in carica del programma, Gaia Gozzi.

Per il ballo, i fan saranno felici di apprendere l’indiscrezione su Andreas Muller, già tra i professionisti del programma di Canale 5. La danza avrà i suoi rappresentanti nei ballerini che nelle ultime edizioni di Amici hanno conquistato maggiormente il pubblico, inclusi i due finalisti dell’ultima edizione del talent show, Javier e Nicolai.

Il cast di Amici All Star:

Per la categoria ballo, i prescelti sarebbero: Javier e Nicolai (dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi), Gabriele Esposito, Andreas Muller, Sebastian Melo Taveira, Vincenzo Di Primo e Alessio Gaudino.

Maria De Filippi su Amici All Star e sulla TV post Coronavirus

Maria De Filippi aveva già detto la sua su come la televisione sarebbe cambiata dopo il Coronavirus. Intervistata da RTL 102.5 nelle scorse settimane, aveva parlato della possibilità di partire con Amici All Star a metà maggio e degli inevitabili cambiamenti che avrebbero coinvolto il mondo dello spettacolo e della televisione, terminata la prima fase del Covid-19.

La conduttrice aveva commentato anche la decisione inevitabile di rinunciare al pubblico per tutto il serale di Amici.

“Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo. Come cambierà la televisione? Per forza di cose ci sarà una situazione diversa, ci abitueremo anche a vederla diversamente. Quando hanno tolto il pubblico ad Amici, erano tutti un po’ spaesati. Quel giorno sembrava di andare a fare le prove, ma non è stato peggio. Non è stato meglio ma non è stato peggio, siamo riusciti a farlo lo stesso“.