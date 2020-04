Dettagli FIFA Ultimate Team tra TOTSSF e nuova stagione, venerdì 24 aprile di fuoco

Sono settimane indubbiamente intense quelle che sta vivendo in questo periodo FIFA Ultimate Team. La magnetica modalità di FIFA 20 è infatti sempre più protagonista della scena videoludica. E a dimostrarlo ci pensano i numeri, che parlano di una community composta da milioni e milioni di fan. Che scalpitano, come è lecito che sia, in vista dei nuovi contenuti destinati a vedere la luce nella giornata di oggi.

Questo venerdì 24 aprile è infatti parecchio importante per FIFA Ultimate Team. Tra chiusura di stagione, avvio della nuova e arrivo dei primi TOTSSF, ce n’è davvero per tutti i gusti.

FIFA Ultimate Team, un venerdì di fuoco per i fan

Poniamo il focus su quello che probabilmente è l’evento più atteso da parte della community, vale a dire i TOTSSF. Acronimo dei Team of the Season So Far (in virtù della stagione sostanzialmente in sospeso), prendono il posto dei canonici TOTS. Il loro scopo è quello di omaggiare i migliori atleti della stagione (finora) con carte speciali dalle statistiche maggiorate.

Primo a essere scelto per fare da apripista alla sequela di squadre dedicate ai diversi campionati è quello scelto dalla community. I “Most Consistent but never IF”, ossia tutti quei calciatori che sono stati protagonisti di un’ottima stagione, pur non ricevendo mai un aggiornamento In-Form. E loro esordiranno quest’oggi in FIFA Ultimate Team, a partire dalle 19.00. Non è ancora chiaro quale sarà l’ordine che le successive squadre seguiranno. Abbiamo provato però a ripercorrere in questo articolo quanto fatto da EA lo scorso anno. Non è da escludere che il tutto possa ripetersi, sebbene non ci siano ufficialità in merito.

Questo venerdì è però anche il giorno del capolinea della quinta stagione in game. Sempre alle diciannove ci sarà l’avvicendamento con la sesta, con i vari obbiettivi e traguardi che saranno sostituiti dai nuovi. Entro quell’ora sempre bisognerà quindi essere sicuri di aver completato il completabile e di aver riscattato i premi ottenuti (occhio ai FUT Swap! Ndr). Poi ci si potrà tuffare di petto nella nuova stagione, cominciando subito alla grande con la Weekend League che parte sempre nella giornata di oggi.

Insomma, non ci si potrà rilassare un attimo, con tanti contenuti che renderanno la giornata odierna (e il weekend) particolarmente frizzante.