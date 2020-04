Come iscriversi ai casting di Amici di Maria De Filippi 2020/2021

Ripartono i casting di Amici di Maria De Filippi, nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

In previsione dell’inizio della prossima edizione del talent show di Canale 5, iniziano oggi i casting di Amici. La prossima edizione sarà la numero 20 e si svolgerà tra il 2020 e il 2021 con le puntate della fase serale nella primavera 2021.

Il Covid-19 non spaventa Maria De Filippi che ha immediatamente pensato al futuro dei suoi programmi e della TV italiana senza lasciarsi scoraggiare dalle misure di sicurezza che ha implementato nelle sue trasmissioni.

Così, non solo ha proseguito con Uomini e Donne ma anche con la fase serale di Amici, rinunciando al pubblico in studio e modificando lo show sulla base delle normative vigenti. Un metro di distanza (anche nei passi a due di danza) e mascherine per gli operatori, la rinuncia agli ospiti, ai duetti e al pubblico in studio ha consentito lo svolgimento di un serale anomalo ma pur sempre portato a termine correttamente.

In attesa di conoscere la data di avvio di Amici All Star (già spoilerato il cast della prima edizione del programma TV di Maria De Filippi), ripartono i cast di Amici di Maria De Filippi.

Qui sotto tutti i dettagli per la partecipazione!

Come partecipare ai casting di Amici di Maria De Filippi

Su Witty è attiva la pagina per l’iscrizione ai casting di Amici di Maria De Filippi 2020/2021. In fase di registrazione, è necessario inserire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, 2 foto frontali (una in primo piano e una a figura intera). Poi bisognerà caricare un proprio video esplicativo della propria arte (canto/ballo).



Deve essere un video recente, rappresentativo della propria espressione artistica. Il protagonista deve essere ben visibile e immediatamente riconoscibile. Il video costituisce un criterio di preselezione.

Bisognerà inoltre indicare se si intende partecipare ai casting di Amici di Maria De Filippi come singolo o come gruppo (band/gruppo musicale oppure crew di ballo).

Provincia di nascita e città non sono dati obbligatori ma facoltativi; obbligatoriamente bisognerà invece segnalare la propria data di nascita. Tra i dati richiesti, ma facoltativi, anche residenza e domicilio, sesso, titoli di studio e link alle pagine social.

Al termine del form bisognerà inserire un testo. In massimo 1000 caratteri bisognerà riassumere le proprie esperienze personali ed artistiche. Poi bisognerà comunicare se è la prima volta che si partecipa ai casting di Amici oppure se in passato ci siano stati altri tentativi di accesso al programma.

La produzione visionerà il materiale pervenuto ed effettuerà una prima selezione sulla base proprio della clip inviata in fase di iscrizione tramite sito web Wittytv.it.