Un mondo a colori nel nuovo album di Lady Gaga, la tracklist di Chromatica con Ariana Grande ed Elton John

Il nuovo album di Lady Gaga è rimandato ma i suoi contenuti sono già stati rivelati. Stefani Germanotta si prepara quindi al carico da 90, con una serie di nomi che faranno vibrare i fan, a cominciare da quello di Elton John. Com’era stato annunciato, la tracklist comprende anche il singolo di lancio, Stupid Love.

L’uscita dell’album, inizialmente prevista per il mese di aprile, è stato rimandato a data da destinarsi. Impensabile rilasciare un album durante l’emergenza sanitaria per Coronavirus e con le restrizioni che impongono distanziamento sociale e, di conseguenza, l’impossibilità totale di organizzare una promozione.

Lady Gaga annuncia il rinvio del rilascio dell’album

“Questo è un momento così frenetico e spaventoso per tutti noi, e mentre credo che l’arte sia una delle cose più forti che abbiamo per darci gioia e guarigione a vicenda in momenti come questo, non mi sembra giusto pubblicare questo album con tutto ciò che accade durante questa pandemia globale. Invece preferisco dedicare questo tempo alla ricerca di soluzioni. È importante per me che l’attenzione sia rivolta all’ottenere attrezzature mediche essenziali per gli operatori sanitari, assicurando che i bambini che dipendono dalle scuole pubbliche per i pasti ricevano l’assistenza di cui hanno bisogno e che si possa aiutare coloro che saranno colpiti finanziariamente da questa pandemia”.

Tutti i featuring di Chromatica

La tracklist di Chromatica è stata resa ufficiale nonostante il rinvio dell’uscita del disco che, per il momento, non ha una collocazione. Certa la collaborazione con Ariana Grande in Rain On Me ed Elton John in Sine From Above. I Blackpink – gruppo coreano – compare invece in Sour Candy.

Il percorso di rilascio del nuovo album di Lady Gaga è stato piuttosto travagliato, con un primo leak del singolo apripista – Stupid Love – che aveva iniziato a circolare un mese prima del suo rilascio ufficiale. Dopo il leak del singolo, è toccato anche alla copertina, che Lady Gaga ha quindi deciso di rendere ufficiale perché già circolata in rete.

Già annunciato il tour mondiale per il supporto di Chromatica che però potrebbero essere a rischio. L’Italia è ancora esclusa dal calendario, anche se sono in dubbio tutti i concerti. Si è parlato di un 2020 completamente in silenzio, con tutti gli show dal vivo che potrebbero slittare al 2021. La situazione sembra la medesima in tutto il mondo, dove perdurano le restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Da parte di Lady Gaga, c’è stato un impegno concreto per il sostegno alla lotta al Covid-19, con l’organizzazione di un concerto monumentale al quale hanno partecipato artisti di tutto il mondo. Allo show virtuale hanno preso parte anche Zucchero e Andrea Bocelli, unici italiani a comparire nella line up dell’evento trasmesso in diretta mondiale.

Tracklist del nuovo album di Lady Gaga

1. “Chromatica I”

2. “Alice”

3. “Stupid Love”

4. “Rain On Me” (featuring Ariana Grande)

5. “Free Woman”

6. “Fun Tonight”

7. “Chromatica II”

8. “911”

9. “Plastic Doll”

10. “Sour Candy” (featuring BLACKPINK)

11.”Enigma”

12. “Replay”

13. “Chromatica III”

14. “Sine from Above” (featuring Elton John)

15. “1000 Doves”

16. “Babylon”