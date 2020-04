Travis Scott e Fortnite: come ottenere la skin del rapper, guida alle sfide

Quella tra Travis Scott e Fortnite è un’accoppiata che sta facendo sognare tanto i fan del celebre rapper statunitense quanto quelli della Battaglia Reale a marchio Epic Games. Sì perché, per omaggiare la grande community dello shooter costruttivo, il team di sviluppo e l’artista hanno deciso di dare vita ad un grande evento speciale, denominato Fortnite x Astroworld e al via dal 24 aprile – per poi andare a concludersi due giorni dopo, il 26 del mese. Evento che darà l’occasione ad appassionati e curiosi non solo di assistere al concerto virtuale del cantante noto anche con il nome di La Flame e di ascoltare in anteprima il suo nuovo singolo, ma anche di cimentarsi con folli sfide a tema per ricevere regali in esclusiva. Ed in particolare nuovi oggetti estetici da sfoggiare sui campi di battaglia negli intensi match in multiplayer online che caratterizzano il gioco.

E se è vero che tutti coloro che prenderanno parte ad un concerto del rapper – fiondatevi su questo articolo per scoprire date e orari ufficiali di tutti gli appuntamenti che segnano la collaborazione tra Travis Scott e Fortnite – riceveranno il deltaplano Astroworld Cyclone e due schermate di caricamento gratis, andando a completare le sfide messe a punto dai ragazzi di Epic potrete mettere le mani sulla skin esclusiva di Scott. Attenzione, questo costume non sarà messo in vendita nel negozio in game, e dunque questo è l’unico modo per ottenerla. Senza ulteriori indugi, andrò allora a svelarvi come portare a termine tutte le challenge in questa piccola e utile guida.

Fortnite: skin di Travis Scott e sfide, come ottenerla

Le sfide dedicate a Travis Scott in Fortnite Battle Royale per ottenere la sua skin sono tre, vale a dire Visita il palco a Nord di Sabbie Sudate, Rimbalza su tre diverse teste giganti Astro e Balla sulla pista di uno Yacht o Doposci per dieci secondi. Tre sfide che di conseguenza tratteggiano un weekend particolarmente intenso per i giocatori su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – dunque PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android -, tra le luci e i colori del Virtual Tour Astronomical.

Per avere successo nella prima challenge dovrete raggiungere il palcoscenico a Nord di Sabbie Sudate. Il compito è molto semplice: vi basterà recarvi nel punto indicato con un cerchio rosso nell’immagine poco più sopra in questa stessa guida, che fissa allora il luogo della mappa di vostro interesse. Proseguendo con le sfide dell’evento Astronomical sarete poi chiamati a rimbalzare su cinque teste Astro giganti differenti. Si tratta in particolare di teste di colore oro di grandi dimensioni, sulle quali è possibile rimbalzare atterrando sopra di esse. Anche queste, come potete verificare nel video poco più in basso – pubblicato su YouTube dal canale EveryDay FortNite, si trovano nei pressi di Sabbie Sudate. Per avere successo non dovete fare altro che individuarle e rimbalzare su ciascuna di esse.

A chiudere il tris di sfide che suggellano l’affascinante incontro tra Travis Scott e Fortnite abbiamo quella che richiede di danzare sulla pista da ballo che si trova sullo Yacht o a Doposci. Una sfida, questa, piuttosto semplice. Come potete vedere nel video riportato in calce a questa pagina, lo yatch può essere trovato all’estremo nord-est dell’isola. Come molti di voi ricorderanno, si tratta della stessa pista da ballo sulla quale bisognava ballare per sbloccare la skin di Deadpool senza maschera. In alternativa, per completare questa challenge, è possibile danzare anche sulla pista da ballo che si trova a Doposci, quella che non faticherete ad individuare all’interno della baita situata a sud di Brughiere Brumose.