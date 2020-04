Il nuovo album dei Subsonica è Mentale Strumentale (tracklist)

Il nuovo album dei Subsonica è Mentale Strumentale. L’annuncio del ritorno in musica è arrivato a sorpresa e in un momento molto particolare. Il gruppo ha però deciso che sì, il disco doveva essere pubblicato: la sua data d’uscita è fissata per il 24 aprile.

Mentale Temporale non è scritto di recente ma risale al 2004, a quando i Subsonica avevano bisogno di un album per chiudere il contratto con la precedente casa discografica, con cui avevano deciso di interrompere la collaborazione.

I Subsonica presentano Mentale Temporale

“Non ci giriamo intorno. Era il 2004, avevamo da poco terminato il tour di “Amorematico” e pubblicato il live “Controllo del livello di rombo”.

Il rapporto con la nostra prima casa discografica si era consumato al limite del logoramento e il contratto era in scadenza. Non desideravamo rinnovarlo. Avremmo voluto creare una nostra struttura live, un nostro management e discutere da zero i termini di un nuovo accordo discografico, che chiarisse in modo inequivocabile le condizioni di piena e totale libertà artistica. Ma da contratto – firmato non senza una certa dose di ingenuità – avremmo dovuto consegnare ancora due album. O un doppio”.

La scelta di un lavoro completamente strumentale non piacque alla casa discografica che rifiutò l’album, lasciandolo fermo per 16 anni. Mentale Temporale ha segnato un punto di svolta nella produzione artistica del gruppo capitanato da Samuel Romano, grazie al quale hanno affrontato il decennio successivo con uno spirito differente.

Già nota la tracklist del nuovo album che si baserà su 10 tracce totali. Il nuovo album sarà rilasciato il 24 aprile, a distanza di alcuni mesi di distanza da Microchip Temporale, con il quale hanno voluto dare nuova vita a Microchip Emozionale, che ha appena compiuto 20 anni.

Tracklist di Mentale Temporale

Decollo – Voce Off

Cullati Dalla Tempesta

Artide 3 A.M.

A Nord Di Ogni Lontananza

Detriti Nello Spazio

A Di Addio

Tempesta Solare

Delitto Sulla Luna

Strumentale

Rientro in atmosfera

