I Beatles il 25 aprile su YouTube per un karaoke d’eccezione con il film d’animazione Yellow Submarine

I Beatles il 25 aprile su YouTube per un karaoke speciale. Ad annunciare il party eccezionale è Ringo Starr in un video pubblicato sui social dei Beatles.

Sabato 25 aprile, sul canale YouTube ufficiale della band, verrà trasmesso il film d’animazione Yellow Submarine che coinvolgerà i fan del gruppo in un karaoke di gruppo dalle dimensioni inimmaginabili.

Yellow Submarine è il film d’animazione con le canzoni dei Beatles che ha per protagonisti John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Il film è datato 1968 ed è legato all’omonimo album dei Beatles rilasciato qualche mese più tardi.

La versione integrale del film d’animazione tornerà protagonista sul web attraverso una trasmissione speciale sul canale YouTube dei Beatles corredata dai testi delle canzoni presenti nella colonna sonora.

Un sottopancia inviterà i fan collegati a cimentarsi in un karaoke improvvisato che avrà per oggetto alcuni dei brani più celebri dei Beatles, tra i quali proprio Yellow Submarine.

L’evento è stato battezzato Yellow Submarine YouTube Sing-A-Long Watch Party e con #YellowSubLive, l’hashtag dedicato, lo si può commentare sui social.

L’appuntamento è a partire dalle ore 18.00 (ora italiana), sul canale YouTube dei Beatles e qui sotto. Durerà circa un’ora e mezza, tanto è il tempo utile per staccare la spina dalle ansie del Coronavirus e cantare a squarciagola in casa le canzoni più famose dei Fab4.

Yellow Submarine Songtrack, l’album:

Le canzoni di Yellow Submarine sono contenute anche nell’album Yellow Submarine Songtrack, pubblicato nel 1999 in occasione della ridistribuzione nelle sale del film Yellow Submarine.

15 sono le canzoni del disco, tutte quelle della colonna sonora del film ad eccezione di una traccia: A Day in the Life. La canzone non è stata inserita nell’album per decisione della casa discografica EMI che riteneva che nel progetto comparissero troppe tracce del disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

