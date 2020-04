Doc Nelle tue Mani non va in onda oggi, i nuovi episodi in onda in autunno: cosa vedremo?

Doc Nelle tue Mani non va in onda oggi, 23 aprile, e farà lo stesso anche nelle prossime settimane fino a quando non sarà possibile tornare sul set e a lavoro in postproduzione per confezionare gli ultimi otto episodi di questa prima stagione. Con una media di oltre otto milioni, il medical drama all’italiana con Luca Argentero si è rivelato la vera sorpresa di questa stagione televisiva regalando a Rai1 ascolti impensabili e piazzandosi sul podio delle serie più viste. A causa dell’emergenza che stiamo vivendo e che ci sta mettendo tutti in ginocchio, però, la prima stagione non è stata conclusa e tutto è rimandato a tempi migliori, molto probabilmente, proprio il prossimo autunno.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Luca Argentero non si è sbottonato molto su quelle che saranno le storie che ci terranno compagnia nella seconda metà di stagione limitandosi a dire però delle cose importanti che terranno in ansia il pubblico fino alla messa in onda:

“Io non svelo nulla perché la serie è scritta in modo denso, succede qualcosa ogni minuto, rovinerei tutto. Se dico qualcosa su Agnese, Andrea e Giulia svelo metà storia. Vi anticipo però che il gran finale è stato già girato. Alcune risposte ci saranno, qualcos’altro, invece, resterà aperto. Di 24 settimane di riprese ne resta una sola da completare. Quando riprenderemo, e con quali precauzioni, dipenderà dalle indicazioni del Governo”.

Le dichiarazioni di Luca Argentero lasciano intendere che una seconda stagione è possibile e non solo per via degli ascolti ma anche per le questioni che rimarranno irrisolte e per la sua disponibilità che è già completa. Ma cosa vedremo in Doc Nelle tue Mani quando i nuovi episodi finalmente saranno in onda?

Le questioni rimaste aperte giovedì scorso sono tante a cominciare proprio dal triangolo amoroso formato da Andrea Fanti, Agnese e Giulia. Il primo è convinto di poter riconquistare la moglie tanto da finirci a letto mentre lei, tornata a casa, ha dovuto fare i conti con il suo senso di colpa. Sullo sfondo rimane Giulia che ancora non ha rivelato niente ad Andrea sulla loro storia ma potrebbe farlo destabilizzandolo e confondendolo.

A questo si aggiunge la questione mistery. Chi segue la serie sa bene che Sardoni è pronto a boicottare Andrea spingendosi ben oltre le minacce di farlo radiare. Proprio nell’ultimo episodio lo abbiamo visto sorridente e felice mentre Andrea accusava i sintomi delle strane pillole che aveva preso un attimo prima. Cosa succederà una volta tornato in corsia e cosa vuole davvero Sardoni? Sicuramente nei nuovi episodi potrebbero venire a galla i documenti che Andrea aveva messo nella sua valigetta e che inchiodavano l’amico, alla fine capirà tutto e lo affronterà? Sullo sfondo rimangono le storie e gli intrecci degli specializzandi, siamo sicuri che anche per Riccardo e i suoi ci saranno importanti novità in seguito.