Ancora chiamate con prefisso 216 ad aprile, nuova lista recapiti truffa

Anche ad aprile bisogna avere a che fare, purtroppo, con le chiamate con prefisso 216, già tristemente note pure sulle nostre pagine perché segnali inconfutabili di tentativi di truffe in atto. A ricorrenza ciclica molto ravvicinata infatti, tanti italiani ricevano degli squilli da numerazioni che iniziano proprio per la stringa qui evidenziata. Non si tratta di tentativi di contatto da parte di conoscenti o per qualsivoglia motivo ma un chiaro testdi raggiro, ancora una volta.

Meglio ripetere che le chiamate con prefisso 216 sono si provenienti dalla Tinisia ma con uno scopo ben preciso. Chi ha ricevuto una telefonata proprio da un mittente con un simile recapito, ancora una volta, può dire meglio di aver ricevuto piuttosto un solo squillo dalla numerazione. In effetti, lo scopo della truffa oramai ben noto è il seguente: fare appunto un solo squillo al ricevente che, indotto dalla propria curiosità, richiama il contatto. A questo punto entra in azione, alla risposta, una tariffazione internazionale di un numero speciale con credito telefonico effettivamente prosciugato.

Dopo aver imparato a conoscere nel tempo questo tipo di truffa, va ancora detto che il fenomeno in questione (in gergo tecnico) è quello delle ping calls. Queste servono appunto a irretire nuovi malcapitati ai quali prelevare prezioso credito telefonico.

In passato, come oggi, l’unico rimedio per contrastare le telefonate con prefisso 216 e raggiro annesso è quello di non cedere mai alla tentazione di richiamare il contatto che ci ha cercati. Non servirebbe a nulla se non a perdere del denaro prezioso.

Con la nuova ondata di chiamate truffa di queste ore e giorni, possiamo allungare la lista di recapiti riconducibile al tentativo di raggiro con prefisso 216. Consigliamo a tutti i nostri lettori di inserire ognuna delle numerazioni qui indicate direttamente nella blacklist del proprio smartphone, ma meglio prestare sempre attenzione a nuove variazioni dei recapiti.

+216 28 915 036

+216 28 914 685

+216 98 549 237

+216 94 465 745

+216 99 212 805

+216 99 210 153

+216 92 732 780