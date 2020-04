Westworld 4 si farà, ufficiale il rinnovo dopo la convincente svolta della terza stagione

Nello stesso giorno in cui WarnerMedia alza il velo sulla nuova piattaforma HBO Max, il network conferma che Westworld 4 si farà. La notizia appare prevedibile ma non scontata, visto il netto cambiamento nell’impianto narrativo della serie rispetto alle stagioni precedenti e i futuri impegni di Jonathan Nolan e Lisa Joy con Amazon Studios.

Dal parco a tema western alla metropoli tecnocratica del futuro prossimo, abbiamo apprezzato profondamente ogni peripezia concepita dalle menti di Jonathan Nolan e Lisa Joy. Non vediamo l’ora di scoprire dove ci porteranno in futuro le loro visioni cariche di ispirazione, si legge nel comunicato di Casey Bloys, Presidente di HBO Programming.

L’entusiasmo non è dovuto soltanto al rinnovo di quella rimane una delle produzioni di punta di HBO, ma anche alla risposta di una buona parte del pubblico e della critica alla svolta impressa a Westworld 3. Nella terza stagione, infatti, giunta al momento al sesto episodio, la riflessione sul libero arbitrio si dispiega nelle sue numerose ramificazioni etiche e pratiche e prepara a uno scontro fra un’umanità perversa e un’intelligenza artificiale in grado di agire secondo un proprio sistema di valori.

La promessa di una stagione più semplice e lineare si è rivelata fondata e, nonostante la riduzione del numero di spettatori rispetto a Westworld 2, è stata in grado di far evolvere la serie in un thriller fantascientifico sempre più interessato a questioni morali di base. In particolare, come si possa riuscire a vivere e sopravvivere a cambiamenti fondamentali nel proprio modo di concepire la coscienza.

Westworld 4 prenderà probabilmente quanto di buono fatto in questa stagione per proseguire nella propria costante ricerca di innovazione. Alla notizia del rinnovo non si è accompagnato però alcun dettaglio sul numero di episodi previsti per la quarta stagione, né sulle possibili date di produzione. Al debutto di Westworld 3 erano stati però gli stessi Nolan e Joy a prospettare un’attesa di almeno altri due anni per dei nuovi episodi.

La stessa incertezza avvolge il destino del cast. Per quanto sia difficile prevedere cosa possa accadere nei due episodi ancora inediti di Westworld 3, è lecito aspettarsi che la produzione continui a contare sul suo nucleo di interpreti principali, in particolare Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright e Ed Harris.

Nell’attesa di nuovi dettagli sul rinnovo di Westworld 4, prepariamoci al penultimo episodio della terza stagione, in onda su HBO il 26 aprile e su Sky Atlantic il 27 aprile.