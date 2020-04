Un nuovo Tomb Raider in sviluppo? Square Enix si muove sotto traccia

Se c’è una saga che ha fatto innamorare migliaia di videogiocatori (soprattutto maschietti), ebbene questa è Tomb Raider. Sono ormai molto più di venti gli anni che vedono l’intrepida avventuriera Lara Croft scorazzare sugli schermi. E l’intenzione di smettere non le passa neanche per la testa.

La dimostrazione arriva dal nuovo corso avviato proprio negli ultimi anni, sulle console dell’attuale generazione. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider sono stati il rilancio perfetto della saga. I precedenti episodi avevano lasciato un po’ l’amaro in bocca ai fan della saga, complici alcune scelte di gameplay non proprio azzeccatissime.

Certo è che il distanziamento tra i due episodi, pubblicati rispettivamente nel 2013 e 2014 (i primi due) e nel 2018, non facevano ben sperare in vista del futuro. E invece parrebbe che i piani di Square Enix potrebbero essere più a breve termine di quanto precedentemente si potesse ipotizzare.

Un nuovo Tomb Raider a breve?

Le indiscrezioni arrivano dal noto forum Reddit, fucina di grandi leak in materia di mastodontiche produzioni videoludiche. Una categoria alla quale il franchise di Square Enix appartiene sostanzialmente di diritto. In un post pubblicato da un utente, arriverebbe una lunga lista di titoli da tenere assolutamente sotto mano. E tra questi spicca senza dubbio il prossimo episodio della serie dedicata a Lara Croft.

Tra le numerose voci, spunta anche quella dedicata alla serie adventure, che riporta nel titolo la dicitura “Eclipse”. E che dovrebbe essere in rampa di lancio sul mercato nel corso del 2021. Parrebbe dunque che il destino di Tomb Raider sia quello di accompagnare per mano i primi passi delle console di prossima generazione. E a Lara Croft, e alle sue sinuose movenze, toccherà di mettere in evidenza le performance tecniche dei nuovi hardware.

Siamo ovviamente di fronte a quelle che sono indiscrezioni, che non hanno al momento conferme da parte dei diretti interessati. Non è da escludere che le prossime settimane possano vedere l’arrivo delle prime ufficialità in merito.

