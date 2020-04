Redmi Band attesa in Europa come Xiaomi Mi Band 4C

Era il 3 aprile quando venne presentata in Cina la Redmi Band, confusa inizialmente con la Xiaomi Mi Band 5, ad oggi non ancora lanciata. La porta USB-A e la lunga durata della batteria fanno del primo braccialetto intelligente del marchio Redmi un vero prodotto altamente interessante, specie in virtù del prezzo cui è proposto, più che concorrenziale. Adesso possiamo anche dirvi che la Redmi Band sarà commercializzata anche in Europa, essendo comparso l’accessorio sul portale di un ente certificatore occidentale di cui non è stato reso noto il nome.

Con codice identificativo ‘HMSH01GE‘, la Redmi Band potrebbe essere presentata al mercato internazionale come Xiaomi Mi Band 4C. Il nome non ci è affatto nuovo, essendo ormai anni che nel Vecchio Continente il prodotto ci viene proposto così (da non confondere, comunque, con la Xiaomi Mi Band 5, che pure verrà presentata da qui alla fine dell’anno, come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato).

Non ci sono indiscrezioni sulle specifiche tecniche di questa fantomatica Xiaomi Mi Band 4C, che dovrebbe comunque presentare le stesse caratteristiche della Redmi Band (schermo rettangolare a colori da 1.08 pollici, personalizzazione dei quadranti, monitoraggio delle attività sportive, misurazione del battito cardiaco, monitoraggio della qualità del sonno e notifiche smartphone). Mancherà, purtroppo, la connettività NFC per i pagamenti digitali tramite Google Pay e Mi Pay, che dovrebbe al contrario essere inclusa a livello globale sulla Xiaomi Mi Band 5. La Xiaomi Mi Band 4C, alias Redmi Band, avrà un prezzo per l’Europa di certo più alto di circa 12 euro, cifra a cui è venduta in Cina (la conversione, come ormai sappiamo, comporta sempre una maggiorazione del prezzo finale per il Vecchio Continente per tutte le ragioni che non stiamo qui a ripetervi). Se avete qualche domanda in particolare da rivolgerci non avete che da chiedere attraverso il box qui sotto.