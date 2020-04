Probabile tempistica per esito domanda INPS su bonus 600 euro: replica ufficiale

Sono in tanti gli utenti che, all’interno del sito INPS, sono in attesa di segnali per la domanda sul bonus 600 euro. Alcune richieste, prima del verdetto finale, dovranno essere corrette e a tal proposito vi rimando al nostro articolo dell’altro giorno, in riferimento alla possibilità che verrà concessa a breve nel modificare la suddetta domanda. C’è poi l’altro caso, inerente a circa un milione di utenti che aspettano risposta e che ad oggi, 22 aprile, riscontrano ancora il feedback “in attesa di esito”.

INPS risponde sulla domanda da 600 euro

In particolare, in tanti stanno chiedendo quanto tempo dovremo attendere prima che ci sia l’effettiva erogazione del bonus 600 euro. O, quantomeno, la sentenza sulla domanda che è stata presentata all’INPS nelle scorse settimane per ottenere il tanto agognato accredito. A maggior ragione se pensiamo che buona parte delle attività produttive sono state totalmente bloccate in Italia durante il mese di aprile. Ecco perché il tweet di oggi diventa significativo.

Nello specifico, ad un utente che ha chiesto lumi sul pagamento, facendo notare come utenti che abbiano inviato la domanda in un secondo momento abbiano già ricevuto il bonus 600 euro, l’account ufficiale di INPS ha risposto come segue: “Deve attendere la conclusione della lavorazione che avverrà presumibilmente prima di fine mese al più tardi. Tramite social non possiamo accedere alla sua pratica e fare una verifica della sua specifica situazione. Ci dispiace“.

Insomma, la prospettiva che i pagamenti possano essere erogati tutti entro la fine di aprile non è utopistica, indipendentemente da quando avete inviato la domanda all’INPS per il bonus 600 euro. Questa, almeno, la speranza per tantissimi italiani. Fateci sapere come stanno andando le cose e se, privatamente, avete ottenuto riscontri diversi dall’assistenza, in attesa che la situazione si sblocchi definitivamente per tutti a stretto giro.