Prezzo sottocosto Xiaomi Mi Band 4 su Amazon il 22 aprile

La Xiaomi Mi Band 4 resta un gioiellino indiscusso, specie se si è votati all’attività sportiva. Reperirlo a meno di 30 euro con spedizione gratuita è ancora un’impresa difficile, ma non impossibile: Amazon oggi 22 aprile ci propone il braccialetto intelligente del produttore cinese al prezzo di 29,90 euro, con spese di consegna incluse. Riceverete la Xiaomi Mi Band 4 il 25 maggio, oppure il 20 maggio ordinandola nel giro di poche ore.

Il risparmio per il prodotto, approfittando dell’offerta Amazon di oggi 22 aprile, è di 5,09 euro: non sappiamo per quanto tempo la proposta sarà ancora disponibile, quindi vi consigliamo di affrettarvi nel caso in cui non stavate aspettando altro. La Xiaomi Mi Band 4 in questione viene venduta e spedita da Amazon, e gode quindi di tutti i benefici associati a questo genere di transazione. Per chi non lo sapesse, la Xiaomi Mi Band 4 è dotata di una batteria da 135mAh con durata fino a 20 giorni (da intendersi con un solo ciclo di ricarica) ed un tempo di ricarica di 2 ore.

Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 50 metri, ed è capace di monitorare diverse modalità di allenamento, tra cui tapis roulant, corsa all’aria aperta, ciclismo, passeggiate e nuoto (va ugualmente bene per tenere traccia delle attività sportive indoor). La connessione con lo smartphone è garantita dalla tecnologia Bluetooth 5.0 (Low Energy), mentre il display AMOLED a colori si contraddistingue per una diagonale da 0.95 pollici con risoluzione di 120 x 240 pixel. La Xiaomi Mi Band 4 può interfacciarsi con dispositivi equipaggiati con sistemi operativi Android 4.4 (e versioni successive) e iOS 9 (e versioni successive). Manca la connettività NFC per i pagamenti mobile, cosa che ci aspettiamo di trovare sul modello successivo, non ancora presentato. A questo prezzo, e soprattutto con spedizione gratuita, difficilmente troverete altrove la Xiaomi Mi Band 4.