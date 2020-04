One-Punch Man: in arrivo un film live-action ispirato al manga e prodotto da Sony

One-Punch Man diventerà presto un film live-action: a comunicarlo è stato Variety. Sembrerebbe che il manga creato da ONE, che ha già ispirato una serie anime, sbarcherà a Hollywood con un prodotto cinematografico prodotto forse da Sony. A scrivere la sceneggiatura potrebbero essere gli autori di Venom e Jumanji – Benvenuti nella giungla.

La notizia ha diviso gli appassionati: alcuni sono felici di poter seguire le avventure di Saitama anche sul grande schermo, mentre altri sono parecchio dubbiosi. Il secondo gruppo di persone, per la natura stessa di questa opera, non è certa che possano esserci le basi per un film. Ricordiamo che sia il manga che l’anime sono segnati da una forte ironia.

Secondo la fonte, il film sarà prodotto da Sony Pictures e la sceneggiatura potrebbe essere affidata a Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. I due autori hanno scritto Venom e Jumanji – Benvenuti Nella Giungla. Non è mancato il commento di ONE, la mente dietro a One-Punch Man. Il promettente fumettista sembrerebbe essere emozionato da questo annuncio.

Il film live action di One-Punch Man è stato annunciato. Grazie a tutti! Non posso davvero ringraziarvi abbastanza. Sono davvero curioso di scoprire come sarà adattata la storia di Saitama a Hollywood!

One-Punch Man: storia e trama

One-Punch Man è un manga creato da ONE nel 2009. Le vicende dell’eroe venivano inizialmente pubblicate nel blog dell’autore. Dal 2012, il manga è arrivato tra le pagine della rivista Weekly Young Jump. Dal 2015 è stata l’ora di una serie anime, attualmente composta da 2 stagioni.

Il protagonista è Saitama, un eroe capace di sconfiggere ogni nemico con un solo pugno. Questa sua capacità lo rende molto annoiato e lo spinge a cercare costantemente un avversario che possa realmente metterlo in difficoltà.

Per il momento, non è chiaro se ONE sarà coinvolto nella realizzazione del lungometraggio. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare durante le prossime settimane.