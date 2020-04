Mossa interessante di Amazon per Huawei P40 Lite: il prezzo inizia a calare

Arrivano alcuni segnali interessanti da prendere in considerazione oggi 22 aprile per i potenziali acquirenti di un Huawei P40 Lite. Nonostante il device sia arrivato da poco sul mercato, infatti, stiamo assistendo in queste ore alle prime offerte apprezzabili per il pubblico italiano su Amazon. Certo, non siamo ai livelli di alcuni giorni fa, in riferimento a quanto vi abbiamo riportato a proposito di Idealo, ma considerando il fatto che in tanti aspettavano i primi sottocosto del market esaminato questo mercoledì, un approfondimento è doveroso.

Il nuovo prezzo per Huawei P40 Lite con l’offerta Amazon del 22 aprile

Provando a scendere in dettagli, emerge ad esempio che il nuovo Huawei P40 Lite sia disponibile da qualche ora a circa 270 euro. Come ho premesso, ci sono altri ambienti web dove potreste trovare offerte più allettanti, ma con Amazon non eravamo mai scesi a questi livelli di prezzo da quanto il modello in questione ha fatto il suo esordio sul mercato. Ecco perché dovrete fare molta attenzione nelle prossime ore alla disponibilità delle unità che sono state proposte a queste condizioni.

Offerta Huawei P40 Lite Crush Green 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 MP apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Vi ricordo che la promozione da me trattata in giornata riguardi la versione Crush Green 6.4″. Nello specifico, lo smartphone presenta tagli di memoria ben definiti, con 6 GB per quanto riguarda la memoria RAMO e 128 GB in merito allo spazio di archiviazione interno. Ancora, tenete in considerazione che Huawei P40 Lite è Dual Sim, garantendo al pubblico interessato un rapporto tra qualità e prezzo che non ha molti eguali in questa fascia del mercato.

Insomma, seguite con attenzione lo sviluppo di questa vicenda, in attesa di conoscere la normale evoluzione del prezzo per Huawei P40 Lite in Italia durante la stagione estiva, quando la fine del lockdown dovuto al Coronavirus potrebbe dare una spinta ulteriore alle vendite.