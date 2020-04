In The Flash 6 arriva la rottura per i West Allen ma la verità è dietro l’angolo (video)

E alla fine rottura fu! I fan di The Flash 6 hanno dovuto attendere oltre un mese per rivedere in onda la propria serie preferita e alla fine si sono trovati davanti un rocambolesco episodio in cui i dettagli e i colpi di scena sugli intrecci tra i vari personaggi non sono mancati. Proprio ieri è arrivata la notizia che la serie si fermerà al 19esimo episodio con un finale improvvisato (degno di essere definito tale secondo Grant Gustin) e ieri sera negli Usa ha ripreso la sua corsa proprio con il numero 16 che ha portato alla tanto annunciata rottura dei West Allen.

Iris e Barry non sono più la coppia unita e solida che abbiamo conosciuto in questi anni e tutto perché la prima non è quella vera, ancora bloccata negli specchi insieme ad Eva, e il secondo sta pian piano perdendo la sua velocità e la sua lucidità. Il resto lo scopriremo strada facendo perché il pericolo corso da Joe ieri ha cambiato le carte in tavola sia per lui che per la coppia. Ma cosa è successo in “So long and goodnight”?

ATTENZIONE SPOILER!

A complicare le cose in The Flash 6 ci ha pensato proprio Carver spedendo Rag Doll a sistemare Joe West una volta per tutte iniziando con un incidente d’auto e finendo ad un attacco vero e proprio con tanto di bomba che ha messo a rischio anche la vita di Cecile. Solo a questo punto, Joe ha ceduto alla proposta di Singh di accettare di entrare in un piano di protezione testimoni con buona pace di Barry, presente in quel momento. Purtroppo proprio la sua scarsa velocità non gli ha permesso di concedere ad Iris di salutare suo padre per un’ultima volta e questo l’ha mandata su tutte le furie fino a cacciare di casa e dire addio al marito stufa delle sue azioni e delle ricadute che hanno poi su tutti gli altri.

Nel frattempo, nel Mirrorverse, Iris sembra aver capito un po’ come funziona quest’universo di specchi ed è convinta che possa mettersi in contatto con Barry per farlo vibrare e salvarsi insieme ad Eva alla quale racconta la sua idea senza ottenere molto. La donna guadagna un po’ di tempo fingendo stanchezza, prima di spingere ancora Mirror Iris a succhiare via la velocità a Barry.

Tutto sembra remare contro il nostro velocista scarlatto ma il promo del prossimo episodio, Liberation, lascia pensare che la verità finalmente sia dietro l’angolo. La sinossi del nuovo episodio recita: “Dopo gli eventi recenti, Barry dà un’occhiata più da vicino alla sua vita con Iris e capisce alcune cose. Eva (guest star Efrat Dor) fa una mossa audace”.

Ecco il promo dell’episodio in onda martedì prossimo negli Usa di The Flash 6: