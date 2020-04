Giornata Mondiale della Terra 2020: i documentari da non perdere su Netflix, Prime Video e Disney+

La Giornata Mondiale della Terra 2020 è un’occasione per ristabilire un contatto con il nostro meraviglioso Pianeta e contemplare le sue bellezze. In questo articolo, vi offriamo un’ampia scelta di documentari sulla natura e sugli animali, da guardare comodamente dal vostro computer: da Netflix a Prime Video e Disney+, ecco i nostri consigli per festeggiare al meglio l’Earth Day.

Netflix

Il nostro pianeta

Una docuserie in 9 episodi per raccontare e sperimentare la bellezza del nostro pianeta, scoprendo l’impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo su tutte le creature viventi.

Notte sul pianeta Terra

In sei episodi, questa docuserie offre uno sguardo alla vita segreta degli animali nei loro habitat naturali: dai leoni a caccia ai pipistrelli in volo. Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria, la serie documentaristica svelerà agli utenti segreti e comportamenti della natura, restituendo una visione unica delle meraviglie del mondo durante la notte. La serie è narrata da Alessandra Mastronardi.

Animali pericolosi

In questa serie di episodi, suddivisi in due stagioni (Asia e America Latina), l’interessante docuserie offre uno sguardo agli animali più pericolosi: dalle zanne agli artigli fino ai pungiglioni velenosi. Tutti dispongono di armi micidiali, ma chi tra loro è la creatura più feroce?

A plastic ocean

La documentarista Tanya Skeeter ci porta alla scoperta di una sconcerta quantità di rifiuti di plastica negli oceani. Insieme a lei, indagheremo sull’impatto ambientale causato dall’inquinamento.

Amazon Prime Video

Beneath the Sea

Sotto il mare una raccolta di spettacolari immagini subacquee provenienti da tutto il mondo. Catturato esclusivamente in digitale 8K, Beneath the Sea presenta una colonna sonora originale premiata di Alan Williams. Il docufilm è stato inoltre acclamato al Global Music Awards 2018. Beneath the Sea è disponibile solo in lingua inglese con sottotitoli.

Earth – Un giorno straordinario

Nel corso di un solo giorno, si segue il corso del sole dalle più alte montagne alle più remote isole e alle giungle più esotiche. L’incredibile potenza della natura evidenzia come ogni giorno sia pieno di meraviglie di cui nemmeno si immagina l’esistenza. Il docufilm è narrato da Diego Abatantuono.

La marcia dei pinguini

Raccontata da Fiorello, il documentario segue una colonia di pinguini imperatore. Riunisce amore, dramma, coraggio e avventura, proprio laggiù, nel mezzo dell’Antartide, la regione più inospitale della Terra. Una storia che solo la natura poteva inventare e che da millenni racconta di un popolo pronto a qualunque sacrificio per generare la vita. Il tutto è narrato dall’irresistibile voce di Fiorello.

Disney+

Wild: Yellowstone

La miniserie, composta da due episodi, racconta il luogo di Yellowstone, paradiso mozzafiato. Per gli animali che ci vivono, tuttavia, la vita spesso non è facile. Girato in estate e in inverno, con filmati straordinari della fauna selvatica di Yellowstone realizzati da distanza ravvicinata, Destination Wild: Yellowstone cattura la bellezza e l’essenza della terra e degli animali in un posto diverso da ogni altro al mondo.

Gli squali dell’isola

Un team di esploratori, guidati dall’ecologo marino Enric Sala, ci portano alla scoperta del mare e della terra delle remote isole Pitcairn, nel Pacifico del Sud. In questo documentario, della durata di 45 minuti, scopriremo un ecosistema marino brulicante di vita, ma soprattutto conosceremo il più pericoloso dei predatori: lo squalo.

Il miracolo della pioggia

Un docufilm che ci porta nel cuore del più grande deserto dell’Africa meridionale. Qui giace il Delta dell’Okavango (Botswana), uno dei più eterogenei habitat della Terra, che ogni anno subisce una fantastica trasformazione: da deserto a meravigliosa acqua. Per alcuni, le inondazioni rappresentano un’ancora di salvezza. Per altri, sono delle difficili sfide. Ma le vite di tutti gli animali sono regolate dallo scorrere di questo grande flusso dell’Africa.

Russia, terra selvaggia

Una docuserie in quattro episodi alla scoperta delle diverse aree geografiche della Russia; dalla fredda e semi-desertica tundra, alle cime innevate, vulcani e praterie. Un’incredibile varietà di animali prospera in uno degli habitat più estremi.