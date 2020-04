Anche il concerto di Ghali a Milano nell’iniziativa benefica PlayOn Fest per l’OMS

Tra i tanti proposti, c’è anche il concerto di Ghali a Milano. Il trapper di Cara Italia è l’unico italiano a comparire nella lunga line-up dell’evento virtuale che si terrà dal 24 al 26 aprile a sostegno dell’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Rivivi il mio live al Forum di Assago durante il tour Dai Palazzi ai Palazzetti con PlayOn Fest, in streaming dal 24 al 26 Aprile. Per supportare il World Health Organization’s Covid-19 Solidarity Response Fund”.

Si tratta del primo festival virtuale della storia, con tre giorni di musica che sarà trasmessa dai maggiori palchi del mondo. Nel caso di Ghali, sarà inserito il concerto che il trapper ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago nell’ambito dei concerti nei palasport che ha tenuto a supporto di Album.

Un tour storico per Ghali, che ha raggiunto il successo in maniera fulminea fino a calcare i palchi dei maggiori palasport italiani. Il nuovo tour si svolgerà invece al Fabrique di Milano in autunno, dopo che i concerti sono stati rimandati a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in corso. Ghali è stato tra i primi a rinviare i concerti di maggio, ben prima che il lockdown venisse prolungato. I biglietti già acquistati per la nuova data rimangono validi per il nuovo calendario.

Scaletta Ghali al Mediolanum Forum di Assago

Lacrime

Optional

Cazzo Mene/Vai Tra/Sempre Me

Bugiardi (Freestyle)

Pizza Kebab

Intro

Willy Willy

Mamma

Ora d’aria

Freestyle Salvini

Ricchi Dentro

Marijuana

Boulevard

Come Milano/Milano

Dende

Happy Days

Ne è valsa la pena

Peace & Love

Zingarello

Vida

Libertè

Habibi

Ninna Nanna

Cara Italia

Il ritorno in musica con DNA

L’ultima prova di studio di Ghali è recente, di qualche settimana fa, e prende il titolo di DNA. Il disco è stato presentato durante la partecipazione al Festival di Sanremo dove ha sorpreso il pubblico con una rocambolesca caduta dalla scalinata dell’Ariston, che ha affidato a una controfigura.

Il nuovo album è stato inoltre anticipato dal singolo Boogieman, che Ghali ha rilasciato con Salmo, seguito da Good Times, nel cui video compaiono i fan dell’artista che ha già rimandato i concerti che avrebbe dovuto tenere nel mese di maggio.

Del video di Good Times, racconta:

“Da quando è iniziato questo assurdo periodo abbiamo pensato a tanti modi per dare una mano ed essere utili alla collettività. Ho capito però che il mio massimo lo avrei dato condividendo quello che ho di più prezioso: intrattenere e fare arte, soprattutto ora che stare in casa è essenziale. Io e il mio team siamo fieri di poter essere uno strumento che può regalare un sorriso, un abbraccio virtuale, un concerto digitale, un videoclip che cattura un momento storico indimenticabile come mai è stato fatto prima.

E continua: