Tutti i negozi Esselunga con app elimina code Ufirst: elenco punti vendita

L’app elimina code Ufirst per conto di Esselunga pare destinata presto ad espandersi in tutti i punti vendita italiani della nota catena di vendita alimentare. Se, fino a qualche giorno fa, il servizio era stato reso disponibile nei supermercati di Viale Umbria e di Via Feltre (Milano), oltre che di Sesto Fiorentino, Biella e Verona (come vi avevamo raccontato in questo articolo), adesso è il servizio abbraccia tante altre realtà, tra cui: Firenze – Novoli, Firenze – Masaccio, Pavia – Via Fabio Filzi, Roma – Prenestino, Prato – Prato Leonardo, Monza – San Fruttuoso e Bergamo – Bergamo Celadina (i punti vendita coinvolti dal servizio dell’app elimina code Ufirst per conto di Esselunga sono tanti altri: per consultare tutti quelli finora disponibili, vi consigliamo di visitare questa pagina).

In pratica, per chi ancora non lo sapesse, trattasi della piattaforma volta ad eliminare la coda a mezzo Internet allo scopo di scongiurare il rischio di pericolosi assembramenti dinanzi alle porte dei punti vendita. L’app elimina code Ufirst per Esselunga permette, in buona sostanza, di strappare una sorta di numerino per mettersi in fila virtualmente, dando un’indicazione di massima sugli effettivi tempi di attesa e lasciando ai clienti la possibilità di prepararsi per tempo ed uscire di casa per poi entrare ipoteticamente in negozio per la propria spesa.

L’app elimina code Ufirst per Esselunga, che ricordiamo essere disponibile in forma gratuita per iPhone e dispositivi Android, invia una notifica agli utenti quando sta per arrivare il proprio turno, invitandoli ad avvicinarsi all’entrata del punto vendita. In questo modo i tempi di attesa si snelliscono visibilmente, evitando assembramenti e quindi inutili rischi di contagio da Coronavirus. Speriamo di aver reso al meglio il concetto, e che possiate anche voi avvalervi del prezioso contributo dell’app elimina code Ufirst per Esselunga.