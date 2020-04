The OC nel preserale di Italia1 ma è solo una trappola: i dettagli sulla programmazione

The OC torna in onda nel preserale di Italia1 ma non prenderà il posto di CSI. I fan non fanno altro che gongolare da quando la notizia è stata divulgata dalla stessa rete sui social e sui profili ufficiali poco fa. Ma è davvero tutto oro quello che luccica? Chi si aspettava di rivedere tutta d’un fiato la storia dei Cohen, dei Cooper e di Ryan ritrovandosi nella bella e mai dimenticata Orange County al grido di “Californiaaa” rimarrà presto a bocca asciutta perché la programmazione è destinata a cambiare dopo qualche giorno.

Proprio qualche ora fa, sul profilo Facebook di Italia1 si leggeva: “California, here we come! «The O.C.». torna sulle reti Mediaset con una serie di imperdibili appuntamenti! 🗓 Si parte con la prima stagione su Italia1 da giovedì, tutti i giorni alle 19.00, con due episodi al giorno”. Ma le novità non finiscono qui visto che la serie andrà in onda con un doppio episodio al giorno dal 23 aprile prossimo ma poi, dal 5 maggio, passerà nel primo time di La5 lasciando il pubblico della rete giovane Mediaset a bocca asciutta.

Sul profilo si legge: “Stiamo cercando di ascoltare i vostri desideri e, dove possibile, proviamo ad esaudirli” ma in realtà non sarà così. Facendo due calcoli, il pubblico di Italia1 dovrebbe riuscire a completare la prima stagione che, all’epoca, era composta da ben 27 episodi, e poi spostarsi su La5 per le restanti stagioni.

Nel comunicato Mediaset si legge:

“Da giovedì 23 aprile 2020 Mediaset regala ai suoi telespettatori l’intera serie cult «The O.C.». A grande richiesta, la prima stagione tornerà in onda su Italia 1 da giovedì 23 aprile tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Dopo il lancio su Italia 1, «The O.C.» passerà su La5: la stessa sera di martedì 5 maggio la serie proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte”.

Siamo sicuri che nonostante la “trappola”, i fan saranno lieti di vedere o rivedere la serie cult The OC che potrebbe segnare il nostro passaggio dal Lockdown all’apertura e al ritorno in strada, seguendo le regole del caso.