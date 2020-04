The Flash 6 in onda dopo la pausa con il sacrificio del team e di Joe: Grant Gustin conferma il taglio degli episodi e del finale

The Flash 6 si prepara a tornare in onda dopo questo lungo mese di pausa dovuta all’emergenza Coronavirus che ha costretto i set a chiudere i battenti proprio nel bel mezzo delle riprese degli ultimi episodi. Proprio in questo periodo, come ogni anno, le serie DC /The CW si preparano per chiudere il cerchio intorno all’ultimo episodio ma questa volta le cose andranno diversamente. Secondo le ultime rivelazioni, cast e crew non torneranno sul set per concludere la stagione che secondo Grant Gustin potrebbe e dovrebbe chiudersi con l’episodio numero 19.

In un’intervista a TV Line, l’attore protagonista di The Flash 6 ha rivelato che nel finale di questa stagione era previsto un “grande cliffhanger su Thawne” ma purtroppo tutto sarà rimandato visto che la cavalcata si concluderà con l’episodio 6×19 dal titolo “Success is Assured” e che avrà un colpo di scena tutto suo “diverso da quello inizialmente previsto ma comunque piuttosto buono”.

La produzione di The Flash 6 si è interrotta il 13 marzo scorso quando c’erano ancora gli ultimi due o tre episodi da girare ma comunque i fan saranno lieti di sapere che se la programmazione settimanale sarà confermata, la serie ci terrà compagnia fino al 12 maggio per poi lasciare il posto a Stargirl in onda dal 19.

Per quanto riguarda la trama i nodi da sciogliere sono ancora tanti a cominciare dalla velocità in esaurimento di Barry e finendo alla finta Iris che in questi mesi gli ha vissuto accanto senza destare sospetti. La vera signora West Allen è intrappolata in un mondo a specchio con Eva McCulloch (Efrat Dor) e la tensione venuta a galla nella coppia lascia pensare che presto potrebbe esserci una rottura tra i due.

Ecco il promo dell’episodio in onda oggi negli Usa:

Secondo le ultime anticipazioni, un altro personaggio potrebbe vedersela brutta in questo ritorno in onda della serie. Lo stesso Grant Gustin ha parlato di un grosso sacrificio da parte del team e tutti gli indizi ci portano a Joe. Tranquilli non si parla di morte ma di un qualcosa che andrà avanti per un po’ e che avrà a che fare con lo scontro con Rag Doll, c’è il rischio che il nostro vecchio West diventi metaumano per un po’?

“Barry avrà a che fare con la Forza della Velocità e il lavoro che il team sta facendo per recuperarla ma nel frattempo questa Speed ​​Force artificiale non si unirà così velocemente come vorremmo e quando alla fine si troverà un modo per farlo funzionare, arriva un grosso sacrificio da parte della squadra”. In altre rivelazioni si è parlato di un Joe West “danneggiato” durante un incontro con Rag Doll tanto da cambiare “la dinamica della famiglia West e del Team Flash per un po ‘a causa di ciò che accade che succederà”. Sarà proprio su Iris e suo padre questa stagione? A questo punto, quello che è certo, è che il cliffhanger su Thawne dovrebbe spostarsi alla prossima stagione.