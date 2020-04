Pechino Express 2020 non va in onda oggi, la vittoria delle Collegiali sui Wedding Planner farà discutere fino alla prossima edizione

Pechino Express 2020 non va in onda oggi e sarà questo il primo martedì senza l’adventure game di Rai2 che in questi mesi ci ha tenuto compagnia tra emozioni e trash. Il cast dell’edizione 2020 sicuramente è destinato ad entrare nella storia perché mai come quest’anno ci ricorderemo i vip in gara dal primo all’ultimo senza distinzioni ma sicuramente i più amati sono stati i Wedding Planner, arrivati ad un passo dalla vittoria, e i Gladiatori, fatti fuori proprio da Enzo Miccio e compagna.

Quest’ultimo era convinto di eliminare la coppia più forte e assicurarsi così la vittoria finale ma non è stato così e alla fine si è dovuto piegare alle regole di un gioco che, in realtà non è mai tutto scritto fino alla fine. Durante il percorso può succedere di tutto e le incognite possono far sfumare ogni desiderio anche quello dei favoriti che si sono visti soffiare la vittoria proprio dalle innocue Collegiali. Le ultime due puntate di Pechino Express 2020 rimarranno nella storia ma questa sera il programma condotto da Costantino della Gherardesca non ci sarà e la Rai non ha concesso al suo pubblico nemmeno un best off dell’edizione. E allora cosa fare?

È possibile vedere le ultime puntate di Pechino Express 2020 su RaiPlay così come basterà spulciare i social per meme e gif legate al gran finale e, soprattutto, ad Enzo Miccio, il protagonista di questa edizione. Dall’altra parte c’è già chi punta sulla prossima edizione che, però, sembra davvero molto lontana per via dell’emergenza Coronavirus che sta tenendo tutti chiusi in casa.

Un nuova edizione di Pechino Express ci sarà e non potrebbe essere altrimenti dopo gli ottimi ascolti delle scorse settimane ma il problema sembra essere: quando? Al momento i Paesi sono in blocco per via dell’emergenza e molti eventi sono stati cancellati proprio perché sarà impossibile muoversi liberamente nei prossimi mesi, tutto rimandato al 2021 quindi? Al momento l’unica prospettiva possibile sembra essere proprio questa ovvero riprese ad inizio 2021 e messa in onda entro l’anno magari a settembre ma le conferme arriveranno solo nelle prossime settimane.