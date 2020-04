Password errata e problemi Alice Mail anche oggi 21 aprile: bug login per qualcuno

Sono ancora largamente diffusi oggi 21 aprile problemi con Alice Mail, soprattutto per quanto riguarda la fase di login. Poco meno di una settimana fa sul nostro magazine ho affrontato una questione simile e, stando almeno alle notizie raccolte fino a questo momento, la vicenda presenta connotazioni simili. In pratica, il rischio che il sistema vi proponga un messaggio di errore sulla vostra password, pur avendola inserita in modo corretto, è decisamente elevato.

Il nostro test sui problemi Alice Mail con login di oggi 21 aprile

Qualche informazione in più sulla vicenda potrete ottenerla su Down Detector, ma è chiaro che i problemi Alice Mail siano più di nicchia. Pur potendo potenzialmente coinvolgere anche coloro che dispongono di una casella di posta elettronica TIN. Personalmente, poco fa ho avuto modo di effettuare dei test, giungendo alla conclusione che effettuando più tentativi dovreste riuscire ad eseguire il login. Dovete solo fare attenzione che un numero eccessivo di errori non porti ad un blocco del vostro account. Magari momentaneo.

Anche voi state facendo i conti con problemi Alice Mail in fase di login oggi 21 aprile? Qual è il messaggio di errore che vi viene restituito? Fateci sapere rilasciando un commento a fine articolo, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali necessarie per fare chiarezza sul secondo disservizio nel giro di una settimana. Nel frattempo, continuerò a monitorare la vicenda con ulteriori aggiornamenti all’articolo odierno.

Aggiornamento ore 11:45. Le segnalazioni sono costanti in merito ai problemi Alice Mail. Evidente che alcuni riescano ad accedere alla propria casella di posta elettronica, mentre altri no. Se non altro perché i numeri complessivi non sono da down, ma ciò non toglie che che un disservizio sia incorso e che andrebbe gestito nel più breve tempo possibile, visto anche l’elevato numero di email in circolazione con questo marchio.