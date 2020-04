Il finale di This Is Us 4 oggi in Italia in lingua originale con un richiamo al primo episodio

Il finale di This is Us 4 è finalmente arrivato anche in Italia. A distanza di quasi un mese dalla messa in onda americana, i fan e gli abbonati Sky avranno modo di vedere l’ultimo episodio della stagione in lingua originale proprio oggi, 21 aprile. L’appuntamento è su FoxLife alle 22.00 subito dopo il penultimo episodio di The Resident 3 che si concluderà proprio la prossima settimana sempre con i sottotitoli in italiano.

Per fortuna i fan di This is Us 4 non hanno dovuto rinunciare agli ultimi episodi come è successo ad altre serie per via dell’interruzione delle riprese a causa dell’emergenza Coronavirus e, quindi, quello che andrà in onda questa sera sarà il finale che gli scrittori avevano previsto. Inutile dire che l’effetto sarà devastante, come sempre, tra salti temporali e rivelazioni che metteranno con le spalle al muro i fratelli Pearson e potrebbero mettere nei guai tutti coloro che amano Rebecca.

ATTENZIONE SPOILER!

Le cose da mettere insieme saranno tante ma, sicuramente, nel presente il tema sarà ancora quello di Rebecca e della clinica che potrebbe ospitarla per curarla. I fratelli non avevano idee comuni su quale sarebbe stato il futuro della madre in questa circostanza ma alla fine a spuntarla è proprio Randall visto che Rebecca annuncia di voler andare in clinica per curarsi. Kevin e Beth sono rimasti un po’ interdetti ma sicuramente sarà lo scontro tra il primo e il fratello Randall quello che renderà ancora più aspro questo finale di This is Us 4.

Ecco il promo dell’episodio:

La questione è che Randall pensa di essersi occupato della famiglia sostenendola al momento della morte di Jack e proprio in quanto capofamiglia questa decisione non poteva che spettare a lui. Lo scontro sarà aspro e duro visto che se in un primo momento Kevin sembra calmo e pronto a rispettare la madre senza manipolarla, al contrario del fratello, Randall continua a dargli del buono a nulla arrivando ad uno scambio di accuse che sicuramente lascerà il segno.

Sicuramente si ripartirà proprio da qui anche nella quinta stagione già annunciata (così come la sesta) ma ci sarà modo di capire dove e quando visto che attualmente non è possibile tornare sui set delle serie tv negli Usa per la Pandemia che ci sta costringendo a casa. Il pubblico di Sky, invece, solo questa sera farà i conti con questo rocambolesco finale di This is Us 4 (in cui si sarà spazio anche per Kate e Toby, pronto ad adottare un figlio per dare un fratello a Jack, e un nuovo salto nel futuro) e poi avrà tempo di chiedersi cosa succederà in futuro.