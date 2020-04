Harry Potter Wizards Unite si gioca da casa con il Nottetempo: tutte le novità in arrivo

Dopo Pokémon GO, Niantic Labs ha trovato in Harry Potter Wizards Unite la sua gallina dalle uova d’oro. Mentre continua il grande successo dell’applicazione in realtà aumentata dedicata alle creature tascabili di casa Nintendo a quasi quattro anni dal debutto sui dispositivi iOS e Android, anche quella “cugina” incentrata sull’universo incantato creato da J.K. Rowling rimane sulla cresta dell’onda. Il merito va certamente al team di sviluppo californiano, che si impegna per arricchire l’esperienza di gioco con aggiornamenti costanti e con tanti eventi in-game a carattere speciale.

E se è vero che l’allarme sanitario da Coronavirus sta incidendo fortemente anche sul mercato videoludico, è naturale che i ragazzi di Niantic siano stati costretti ad adattarsi, andando a modificare in parte le freature di gioco per permettere agli appassionati di non uscire e rimanere al sicuro a casa, per il bene proprio e per preservare la salute dei proprio cari e dell’intera popolazione. Non a caso, nelle ultime ore è stata annunciato l’arrivo in Harry Potter Wizards Unite di un elemento decisamente familiare a tutti i seguaci della saga del maghetto britannico. Si tratta del Nottetempo, che permette ai player di distrarsi in tempi di quarantena senza violare le norme atte a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.

Come spiegato dal team di sviluppo in un comunicato ufficiale, Il Nottetempo – introdotto per la prima volta all’interno del terzo volume dell’epopea letteraria, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban – è un mezzo di trasporto che conduce tutti gli aspiranti maghi verso la Fortezza di Hogwarts. Un luogo in cui tutti i giocatori potranno utilizzare le proprie Pietre Runiche e affrontare diversi nemici, esattamente come accade in una Fortezza tradizionale del videogioco mobile. Per usufruire del Nottetempo sarà necessario aver raggiunto almeno il livello 7 all’interno del gioco e potrà essere attivato tramite un’apposita icona presente sulla mappa. Al momento, il servizio non è ancora operativo, ma dovrebbe divenirlo a breve. Anche voi non vedete l’ora di scoprire questa nuova feature di Harry Potter Wizards Unite?