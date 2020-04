Device Xiaomi compatibile con MIUI 12? Ve lo dice quest’app

I proprietari degli smartphone Xiaomi giustamente non vedono l’ora di ricevere l’aggiornamento alla MIUI 12, per cui un punto di svolta dovrebbe arrivare per la fine di aprile (è stato dichiarato, come vi abbiamo riportato in questo articolo dedicato, proprio dall’app Mi Community). In ogni caso, il team di sviluppo sta lavorando molto sodo per poter garantire la distribuzione nel minor tempo possibile, ma resta ancora da capire quali effettivamente saranno gli smartphone Xiaomi cui la MIUI 12 si rivolgerà.

Siete curiosi di scoprire subito se il vostro dispositivo rientri o no nella fortunata cerchia? Sul Play Store di Google c’è un’applicazione utile allo scopo, e che cioé vi fornirà questa preziosa informazione. Il programma prende il nome di ‘MIUI 12 Eligibility Test (Early Access)‘, ed è stata pubblicata da ‘Alpha Developers Official’. Chiariamo subito che non parliamo di un’app ufficiale rilasciata dal produttore cinese, bensì di un lavoro indipendente frutto delle indiscrezioni finora trapelate (questo significa di non prendere per oro colato le indicazioni che vi restituisce, in quanto non ufficiali, e quindi potenzialmente suscettibili di smentita da parte della società cinese).

Detto ciò, una volta scaricata ed installata l’app, il vostro smartphone Xiaomi verrà rilevato in automatico, e dovreste quindi essere immediatamente in grado di visualizzare il responso (se è o meno compatibile con MIUI 12). Se per un qualsiasi motivo l’app ‘MIUI 12 Eligibility Test (Early Access)’ non dovesse essere in grado di rilevare lo smarphone Xiaomi, potrete in alternativa scaricare la lista dei modelli che dovrebbero ricevere senza problemi l’aggiornamento alla MIUI 12. Il peso dell’applicativo è di appena 7MB, e potrete quindi scaricarlo anche sotto rete cellulare senza sacrificare una quantità significativa di dati. Se volete portare una qualsiasi cosa alla nostra attenzione, sentitevi liberi di utilizzare il box dei commenti in basso.