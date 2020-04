Death Stranding cede al Coronavirus: slitta l’uscita su PC, la nuova data

Senza paura di esagerare, Death Stranding rappresenta uno dei progetti videoludici più controversi dell’attuale generazione. L’ultima fatica di Hideo Kojima – eclettico game director già autore della saga di Metal Gear – è approdata lo scorso novembre sui lidi di casa Sony, dividendo non solo i giudizi della critica ma anche quelli del pubblico su PlayStation 4 e PlayStatin 4 Pro, per un’esperienza che, in tempi di Coronavirus, pare ancor più profetica e visionaria. Nei panni di Sam “Porter” Bridges – interpretato nientemeno che dalla star di The Walking Dead Norman Reedus -, i giocatori sono chiamati a recitare il ruolo del corriere per ricostruire le connessioni di un mondo devastato e cambiato forse per sempre da una misteriosa entità.

E se è vero che quella Sony è un’esclusiva solo temporale e che il gioco era atteso anche su PC nella giornata del 2 giugno 2020, è notizia delle ultime ore che la release ha purtroppo subito uno slittamento. Proprio a causa dell’emergenza sanitaria scaturita dal diffondersi del COVID-19. I ragazzi di Kojima Productions hanno infatti annunciato via Twitter che Death Stranding per PC subirà un lieve ritardo, con un posticipo assolutamente necessario per ultimare i lavori su questa edizione del gioco a mondo aperto del “papà” di Solid Snake:

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) April 21, 2020

La nuova data da cerchiare a più tinte di rosso sui propri calendari per tutti gli interessati all’acquisto è allora quella del 14 luglio di quest’anno. Uno dei dipendenti di Kojima Productions è di recente risultato positivo al Coronavirus, e la software house nipponica si è vista costretta a chiudere momentaneamente i battenti, incentivando lo smartworking a ritmi rallentati dei suoi artisti digitali. Death Stranding è solo una delle tante “vittime” illustri del nuovo COVID nell’universo videoludico. Pensiamo ad esempio al rinvio a data da destinarsi dell’attesissimo The Last of Us Part 2 di Naughty Dog, o alle incertezze sul calcistico FIFA 21, che potrebbe debuttare con molti mesi di ritardo a causa dello stop forzato dei campionati internazionali.