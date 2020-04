Apex Legends pronto a implementare una feature a lungo richiesta dai fan?

La nuova stagione di Apex Legends dista ormai soltanto una manciata di giorni. Poco tempo, dunque, e si potrà assistere a qualche nuovo e intrigante cambiamento all’interno del mondo di gioco. D’altronde il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment ha saputo reagire alla grande a un avvio non proprio entusiasmante. A fronte di numeri vertiginosi, erano infatti ben pochi i contenuti inediti rilasciati dal team di sviluppo. Un’inversione di tendenza netta quella degli ultimi mesi, che ha visto la produzione subire una metamorfosi mica da poco. Nuova mappa, nuovi combattenti e il consueto carico di divertimento in salsa digitale.

Sembra però che, dopo richieste di lungo corso, potrebbe arrivare finalmente nel gioco una delle feature maggiormente richieste dalla community.

Mai più problemi di (ri)connessione su Apex Legends

Non si tratta di aggiunte legate al gameplay, partiamo da questo presupposto. Ciononostante, non mancheranno di suscitare apprezzamento. Si tratta della possibilità di tornare in partita dopo un eventuale crash dell’applicazione o della connessione ai server EA. Una problematica che, soprattutto nei periodo di maggiore affollamento, può verificarsi in Apex Legends. Ma che, parrebbe, molto presto potrebbe non essere più una criticità degna di tal nome.

Si potrà quindi tornare a dare manforte ai propri compagni di scorreria, sebbene non è chiaro come tutto potrebbe funzionare. Si riprenderà tutto l’equipaggiamento in dotazione prima dell’abbandono forzato della partita o si ripartirà con una sorta di nuovo tuffo dal cielo, come nel caso delle rianimazioni?

Non è ancora chiaro, con Josh Medina, producer di Respawn Entertainment, che si è limitato solo a rispondere a un fan che gli chiedeva quando si sarebbe avuta in game la possibilità di riconnettersi a una partita. “Molto presto” è stata la sua risposta. E ciò non fa altro che avvalorare la tesi che vuole il tutto pronto e operativo in vista della quinta stagione. Non è infatti un mistero che le nuove stagioni portino sia nuovi contenuti che ricalibrazioni del gameplay e dei sistemi di Apex Legends.

Staremo dunque a vedere Electronic Arts e Respawn Entertainment come avranno pensato di agire. Occorre soltanto un altro po’ di pazienza.

Fonte