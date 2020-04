Il Principe Maurizio Vandelli e Answer di Sara McLachlan

Durante la diretta del Barone Rosso Solo Flight lunedì 13 aprile mi sono collegato con MAURIZIO VANDELLI perché mi aveva mandato un video dove aveva registrato una sua splendida versione della “Answer” di Sara McLachlan.

Maurizio ha una voce unica tanto che, nel 1988 quando volevo tornasse a cantare (aveva smesso da un po’ di anni) e partecipasse a “Vent’Anni dopo”, a cui fece seguito “Una Rotonda sul Mare”, gli dicevo in continuazione: “Tu non hai il diritto di smettere di cantare”.

Peraltro, in questo periodo, mi sono arrivati tanti video di città deserte con la colonna sonora della sua “Tutta Mia la Città”.

L’Equipe 84 con “29 Settembre”, scritta da Mogol e Battisti, rivoluzionarono la storia della canzone italiana, per ammissione dello stesso Renzo Arbore.

Nel corso del collegamento, Maurizio mi ha raccontato anche della prima volta che Lucio Battisti salì su un palcoscenico, quello del Cantagiro. Era impaurito, ma poi una volta avuto un grosso applauso dal pubblico disse che non si sarebbe più fermato.

Abbiamo anche ricordato il nostro grande amico Bonvi, fumettista di Sturmtruppen, Cronache del Dopobomba e Storia dallo spazio profondo. Bonvi una volta dichiarò guerra alla Jugoslavia e la invase con i carri armati che comandava.

Maurizio amava la canzone “Answer” di Sara McLachlan e, un giorno in cui era in preda alla tristezza, ha deciso di cantarla.

Il testo è dolcissimo.

Sarò la risposta

Alla fine del cammino

Sarò lì per te

Mentre ti prendi il tuo tempo

Nel bruciore dell’incertezza

Sarò il tuo pavimento

Ti terrò in equilibrio

Se non riesci a guardare giù

Se ci vorrà tutta la mia vita

Non mi spezzerò, non mi piegherò

Ne varrà tutta la pena

Ne varrà la pena alla fine

Perché posso solo dirti che so

Che ho bisogno di te nella mia vita

Quando tutte le stelle si spegneranno

Tu sarai risponderai ancora

Portami dolcemente

Verso il mattino

Perché la notte è stata così difficile

Portarmi verso

Un posto sacro

Cosi che possa cancellare questo dalla mia mente

E scegliere di non lottare

Se ci vorrà tutta la mia vita

Non mi spezzerò, non mi piegherò

Ne varrà tutta la pena

Ne varrà la pena alla fine

Perché posso solo dirti che so

Che ho bisogno di te nella mia vita

Quando tutte le stelle si spegneranno

Tu sarai risponderai ancora

Portami dolcemente

Verso il mattino

Perché la notte è stata così difficile

