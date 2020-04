Un plus netto rispetto al Note 10 per Samsung Galaxy Note 20 sul fronte batteria

Ci sono novità sul fronte Samsung Galaxy Note 20, linea che dovrebbe arrivare comunque puntuale ad agosto, nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus che tiene ancora sotto scacco il mondo intero (seppur con una progressiva decrescita del numero dei contagi nel nostro Paese). Il produttore asiatico non avrebbe alcuna intenzione di riprogrammare i propri piani, avendo già da qualche tempo dato il via ai preparativi per l’evento di lancio. Adesso un altro dettaglio si è aggiunto alle indiscrezioni già in nostro possesso: il Samsung Galaxy Note 20, come riportato da ‘SamMobile‘, potrebbe montare una batteria da 4000mAh, compiendo un salto di ben 500mAh rispetto al suo predecessore Note 10 (proprio come avvenuto tra S10 e S20, del resto).

Il Samsung Galaxy Note 20 Plus, invece, potrebbe montare un’unità da 4500mAh (come nel caso di S20 Plus) o da 5000mAh (come nel caso di S20 Ultra 5G), considerando però che il phablet al proprio interno dovrà anche avere il giusto spazio per ospitare l’iconica SPen. Per il resto, i Samsung Galaxy Note 20 si equipaggeranno con il processore Snapdragon 865+, almeno per alcuni mercati selezionati (sappiamo che le versioni internazionali in vendita in Europa si presentano in genere spinti dai processori Exynos).

Ad agosto, insieme ai Samsung Galaxy Note 20, dovrebbe trovare posto anche il Galaxy Fold 2, il secondo dispositivo pieghevole del colosso di Seul, erede del primo Galaxy Fold (c’è stata nel frattempo anche la parentesi del Galaxy Z Flip, che sappiamo però essere un device diverso, contraddistinto da un design a conchiglia). Per ora della serie dei Samsung Galaxy Note 20 sappiamo che disporranno di una batteria maggiorata di 500mAh (almeno il modello standard) rispetto al predecessore, e che saranno quasi certamente presentati ad agosto insieme al Galaxy Fold 2. Speriamo di darvi altre informazioni quanto prima.